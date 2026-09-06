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Había caído a un canal

Hallaron sin vida a un nene de cuatro años desaparecido en Río Negro

Gian era buscado desde la madrugada del sábado, luego de que el auto en el que viajaba junto a su familia cayera a un canal de riego en la localidad de Fernández Oro.

El menor, cuyo cuerpo fue encontrado a 200 metros de donde ocurrió el siniestro vial.El menor, cuyo cuerpo fue encontrado a 200 metros de donde ocurrió el siniestro vial.
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El cuerpo de Gian, el nene de cuatro años que era buscado desde la madrugada del sábado luego de que el auto en el que viajaba junto a su familia cayera a un canal de riego en la localidad rionegrina de Fernández Oro, fue encontrado este domingo sin vida tras un intenso operativo de búsqueda.

El hallazgo fue confirmado por el intendente de la ciudad, Gustavo Amati.

El menor, cuyo cuerpo fue encontrado a 200 metros de donde ocurrió el siniestro vial, había quedado desaparecido después del accidente, mientras que sus padres lograron salir del vehículo por sus propios medios.

Detalles del trágico accidente

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 del sábado, cuando el automóvil en el que se trasladaba la familia terminó dentro de un canal principal de riego de esa localidad del Alto Valle de Río Negro. Desde ese momento se desplegó un operativo para localizar al niño.

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Personal de distintas fuerzas participó del rastrillaje en la zona y recorrió tanto el curso de agua como sus alrededores en busca de indicios que permitieran establecer dónde podía encontrarse el menor.

Conmoción en Fernández Oro

La noticia del hallazgo puso fin a más de un día de búsqueda y generó conmoción en Fernández Oro, mientras las autoridades avanzan ahora con las tareas destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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