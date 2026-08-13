Un deportista marplatense de 40 años falleció este martes en la isla chilena tras sufrir una emergencia en el mar cuando realizaba las últimas maniobras de la jornada junto a dos compañeros. A pesar del rápido rescate y de los intensos trabajos de reanimación en el hospital local, perdió la vida por asfixia por sumersión.
Un argentino murió ahogado mientras hacía surf en la Isla de Pascua
Un argentino de 40 años, identificado como Gonzalo Balado, falleció este martes en Chile tras sufrir una emergencia mientras practicaba surf con amigos.
El trágico accidente en la rompiente
La víctima fue identificada como Gonzalo Balado, oriundo de Mar del Plata, quien residía en Chile desde hacía dos años. El trágico hecho ocurrió alrededor de las 16:30 de este martes, en momentos en que Balado se encontraba practicando surf junto a dos acompañantes en la zona de rompiente de olas, previo a dar por finalizada su rutina deportiva del día.
Tras una llamada de alerta proveniente del centro asistencial local hacia el número de emergencias marítimas, la Armada de Chile activó un operativo de contingencia en el sector, desplegando una patrulla de la Policía Marítima y una moto de agua. Sin embargo, al arribar al lugar de los hechos, el deportista ya había sido sacado del agua por sus propios compañeros y se encontraba en traslado hacia el Hospital de Rapa Nui.
Asistencia médica y estado de la marea
En el centro de salud insular, el equipo médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 40 minutos. Pese a los prolongados esfuerzos, los profesionales confirmaron su deceso. De acuerdo con las declaraciones del gobernador marítimo de Hanga Roa, el capitán de fragata Miguel Bravo, la causa del fallecimiento se debió a una asfixia por sumersión.
Las autoridades de la Armada remarcaron que, al momento del accidente, las condiciones meteorológicas y del mar eran estables, sin registros de marejadas ni de alertas climáticas adversas en la zona. Por su parte, el delegado presidencial provincial de la Isla de Pascua, Mai Teao, precisó que los otros dos surfistas que integraban el grupo resultaron ilesos y se encuentran en buenas condiciones de salud.
La vida de Gonzalo Balado en Rapa Nui y los pasos a seguir
Balado se había radicado en Chile hace dos años y llevaba adelante un pequeño emprendimiento gastronómico junto a su pareja en la isla, aprovechando sus momentos libres durante las tardes y los fines de semana para practicar su deporte favorito.
Ante la triste noticia, los organismos oficiales tomaron contacto con la madre del surfista, quien reside en la Argentina y prevé viajar a Rapa Nui para coordinar los trámites correspondientes. La representación del gobierno local confirmó que brindará contención y asistencia a los allegados para definir si la ceremonia de despedida se llevará a cabo en la Isla de Pascua o si se gestionará la repatriación de sus restos hacia el país.
Refuerzo de la seguridad en zonas insulares
El trágico desenlace reabre la discusión sobre las precauciones que deben contemplarse en la práctica de deportes náuticos en sectores insulares y de mar abierto, aun cuando las condiciones meteorológicas generales se presenten estables.
Las autoridades locales insistieron en la importancia de reforzar la vigilancia coordinada en los puntos habituales de práctica deportiva para actuar con inmediatez ante eventuales emergencias en la rompiente.