Femicidio

Asesinó a su novia de 18 años y escapó en Ituzaingó: lo encontraron tras rastrear su celular

El episodio ocurrió en Ituzaingó y también dejó herido al padre de la joven. La pesquisa permitió localizar al sospechoso en Merlo, donde además fueron arrestados dos hombres señalados por encubrimiento.