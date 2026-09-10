Un joven de 19 años, acusado de asesinar a su novia durante una discusión en la localidad bonaerense de Ituzaingó, fue detenido este martes por la tarde en Merlo, luego de que los investigadores lograran localizarlo mediante la ubicación de su teléfono celular.
Asesinó a su novia de 18 años y escapó en Ituzaingó: lo encontraron tras rastrear su celular
El episodio ocurrió en Ituzaingó y también dejó herido al padre de la joven. La pesquisa permitió localizar al sospechoso en Merlo, donde además fueron arrestados dos hombres señalados por encubrimiento.
El sospechoso fue identificado como Elías Barrionuevo y fue encontrado en la vía pública, en inmediaciones del cruce de las calles Bolivia y Mercedes. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía Bonaerense, que realizaron distintos allanamientos en la zona para dar con su paradero.
Durante el procedimiento también fueron arrestados Héctor Nahuel Lobo y Carlos Míguez, quienes quedaron acusados de encubrimiento. Según la información proporcionada, ambos le habrían dado alojamiento a Barrionuevo el mismo día en que ocurrió el crimen.
El crimen
El hecho que desencadenó la investigación ocurrió este martes en Ituzaingó. Según consta en la información difundida, Barrionuevo habría disparado contra su novia, Ruth Marful Castro, de 18 años, durante una fuerte discusión registrada sobre la calle Almagro al 2500.
Como consecuencia de los disparos, la joven fue trasladada al Hospital de Ituzaingó. Allí se constató su fallecimiento.
Durante el mismo episodio también resultó herido el padre de la víctima, Jorge González, quien recibió impactos de bala en ambas piernas. El hombre fue llevado al mismo centro de salud y, de acuerdo con la información disponible, se encuentra fuera de peligro.
El sospechoso escapó tras el ataque
Después de efectuar los disparos, Barrionuevo se habría dado a la fuga. A partir de distintos testimonios, los investigadores comenzaron a seguir pistas que indicaban que el joven podía encontrarse en la zona de Merlo.
Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la intervención de la línea telefónica utilizada por el acusado. La medida permitió avanzar en la investigación y establecer su ubicación.
Con esa información, los efectivos policiales desplegaron una serie de allanamientos en distintos puntos de la zona con el objetivo de encontrar al sospechoso.
Fue localizado en la vía pública
Finalmente, Barrionuevo fue encontrado en la tarde de este martes mientras se encontraba en la vía pública, en el cruce de Bolivia y Mercedes, en Merlo.
Junto con el joven fueron detenidos Lobo y Míguez, señalados por haberle proporcionado alojamiento después del crimen. Ambos quedaron vinculados a la causa bajo la acusación de encubrimiento.