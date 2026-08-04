La rápida intervención del Comando Radioeléctrico permitió esclarecer un robo cometido en la zona norte de la ciudad y derivó en la aprehensión de cuatro personas, tres de ellas señaladas como presuntas autoras del asalto y una cuarta acusada de encubrimiento. Además, la Policía logró recuperar la totalidad de los elementos sustraídos a la víctima.
Cuatro aprehendidos tras un robo cometido por motociclistas en el norte de Santa Fe
La Policía detuvo a tres sospechosos señalados como presuntos autores del asalto y, horas más tarde, a una cuarta persona acusada de encubrimiento. El operativo permitió recuperar el celular, el dinero y la documentación que habían sido sustraídos a la víctima.
El procedimiento se inició alrededor de las 20.30 del lunes, luego de que la Central de Emergencias 911 comisionara a los efectivos hasta la intersección de 12 de Infantería y San Juan por un robo recientemente consumado.
Según el relato de la víctima, un hombre de 46 años, momentos antes había sido interceptado en inmediaciones de Pavón y La Vía por tres personas que se movilizaban en una motocicleta.
De acuerdo con su denuncia, uno de los atacantes lo amenazó con un arma de fuego que aparentaba ser un revólver, mientras las otras dos personas le sustraían un teléfono celular, una riñonera con documentación personal y 3.500 pesos en efectivo.
Patrullaje y detenciones
Con las características aportadas por el damnificado, personal policial desplegó un operativo de saturación en el sector. Pocos minutos después, los uniformados localizaron a tres sospechosos cuyas descripciones coincidían con las brindadas por la víctima.
Los efectivos procedieron entonces a la aprehensión de un hombre de 30 años y de dos mujeres de 33 y 25 años. Durante la requisa preventiva no fue hallada el arma de fuego que habría sido utilizada para intimidar al denunciante, motivo por el cual la investigación continúa para determinar su existencia y ubicación.
En el procedimiento también fue secuestrada una motocicleta Bajaj Rouser NS200 de color negro, sin dominio colocado y en regular estado de conservación, vehículo que habría sido utilizado durante el hecho.
Recuperaron las pertenencias robadas
La investigación tuvo un nuevo capítulo cerca de las 23, cuando la víctima informó a los policías que una mujer se había presentado en las inmediaciones de la Seccional 8va manifestando que tenía en su poder los elementos sustraídos durante el asalto.
A partir de esa información, los uniformados concretaron la aprehensión de una mujer de 39 años, quien quedó vinculada a la causa por el presunto delito de encubrimiento.
Durante el procedimiento fueron recuperados el teléfono celular, la riñonera, la documentación personal y el dinero denunciado como sustraído, elementos que posteriormente fueron restituidos a su propietario por disposición de las autoridades intervinientes.
La causa fue caratulada provisoriamente como "Robo calificado por arma no habida, robo y encubrimiento", mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.