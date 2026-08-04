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Cuatro aprehendidos tras un robo cometido por motociclistas en el norte de Santa Fe

La Policía detuvo a tres sospechosos señalados como presuntos autores del asalto y, horas más tarde, a una cuarta persona acusada de encubrimiento. El operativo permitió recuperar el celular, el dinero y la documentación que habían sido sustraídos a la víctima.