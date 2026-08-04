Santo Tomé

Violento robo a un jubilado en su casa: lo ataron dos horas y le exigían dólares

Tres delincuentes irrumpieron en la vivienda de un hombre de 83 años, lo mantuvieron cautivo durante más de dos horas y escaparon con una importante suma de dinero en pesos. La víctima fue rescatada luego de que vecinos escucharan sus pedidos de auxilio y alertaran al 911.