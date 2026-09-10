La intervención se produjo durante la madrugada del jueves, cuando personal del Comando Radioeléctrico realizaba tareas preventivas en la zona de Junín y Saavedra, en la ciudad de Santa Fe.
Aprehendieron a un hombre con droga, una balanza y elementos para fraccionamiento
El procedimiento se realizó durante la madrugada en inmediaciones de Junín y Saavedra. Durante un control preventivo, personal del Comando Radioeléctrico inspeccionó una mochila y encontró tres envoltorios con una sustancia blanquecina compacta, además de una balanza de precisión y pequeñas bolsas tipo ziploc. El sospechoso, de 46 años, quedó a disposición de la Justicia.
En esas circunstancias, los efectivos procedieron a identificar y controlar a un hombre de 46 años. Durante la inspección de una mochila que llevaba consigo, los policías observaron una balanza de precisión y varias pequeñas bolsas tipo ziploc.
Ante esos elementos, el procedimiento fue profundizado con la presencia de un testigo, tal como establecen las actuaciones para este tipo de intervenciones.
Cocaína
Fue entonces cuando los agentes encontraron tres envoltorios que contenían una sustancia blanquecina y compacta. De acuerdo con la información preliminar, el material tenía un peso aproximado de 17,5 gramos.
Además de los envoltorios, los policías secuestraron la balanza de precisión y las bolsas, elementos que serán incorporados a las actuaciones para determinar su eventual relación con el material encontrado.
Microtráfico
Tras el procedimiento, todo lo secuestrado fue trasladado a dependencias de Microtráfico, donde se continuaron las diligencias correspondientes y deberán realizarse las pericias destinadas a establecer la naturaleza de la sustancia incautada.
El hombre fue aprehendido y trasladado a Estación Sur, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.
La causa fue encuadrada inicialmente como una infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, que contempla los delitos vinculados con estupefacientes.
La investigación deberá establecer ahora qué sustancia contenían los envoltorios y cuál era su eventual destino. Por el momento, la información oficial da cuenta del secuestro de la sustancia, una balanza de precisión y elementos de fraccionamiento, sin que corresponda anticipar conclusiones sobre la responsabilidad penal del aprehendido.