Junín y Saavedra

Aprehendieron a un hombre con droga, una balanza y elementos para fraccionamiento

El procedimiento se realizó durante la madrugada en inmediaciones de Junín y Saavedra. Durante un control preventivo, personal del Comando Radioeléctrico inspeccionó una mochila y encontró tres envoltorios con una sustancia blanquecina compacta, además de una balanza de precisión y pequeñas bolsas tipo ziploc. El sospechoso, de 46 años, quedó a disposición de la Justicia.