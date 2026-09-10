Un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense fue baleado este jueves por la mañana durante un intento de robo ocurrido frente a un colegio de El Palomar, en el partido de Morón.
Tiroteo frente a un colegio en El Palomar: un expolicía fue baleado al enfrentar a delincuentes
El hecho ocurrió frente al Colegio Emaús, mientras el hombre dejaba a su hija en el jardín. Tres delincuentes intentaban robar una camioneta y se produjo un enfrentamiento armado.
El hombre se encontraba dejando a su hija en el jardín de infantes del Colegio Emaús, ubicado sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, cuando advirtió que tres delincuentes intentaban cometer un robo y se identificó como personal policial.
A partir de esa situación se produjo un enfrentamiento armado en la zona, que se encontraba concurrida por padres y alumnos que llegaban al establecimiento. El expolicía recibió un disparo en el abdomen y quedó tendido en la calle. Luego fue asistido por personal del SAME y trasladado de urgencia al Hospital Posadas.
El episodio generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en los alrededores del colegio. De acuerdo con los testimonios difundidos luego del hecho, los delincuentes utilizaron distintos vehículos para escapar del lugar después del tiroteo.
Cómo ocurrió el tiroteo frente al colegio
Según la información difundida sobre el caso, el episodio ocurrió durante la mañana, en el momento en que las familias llegaban al establecimiento educativo para el ingreso de los alumnos.
El hombre, que había concurrido al colegio para dejar a su hija, observó el intento de robo y manifestó en voz alta que era policía. La situación derivó en un enfrentamiento armado con los sospechosos.
Uno de los testigos relató que había llegado al lugar alrededor de las 7.25 para llevar a su hijo al colegio, cuyo ingreso estaba previsto para las 7.40. Al encontrarse con la calle interrumpida por lo ocurrido, tuvo que detenerse a cierta distancia del establecimiento.
El hombre contó que preguntó qué había sucedido y recibió como respuesta que un padre había recibido un disparo y que se trataba de un comisario retirado.
Otra madre que se encontraba llegando al colegio aseguró haber presenciado parte del episodio. Según su relato, dos vehículos frenaron en la zona y varias personas descendieron mientras apuntaban hacia los autos que estaban estacionados.
Luego comenzaron los disparos.
La mujer explicó que los delincuentes posteriormente volvieron a subir a los vehículos. Uno de los autos habría avanzado unos metros, mientras que una camioneta se detuvo cerca del vehículo de la testigo.
De acuerdo con su relato, cuando uno de los ocupantes abrió la puerta le apuntó a través de la ventanilla y comenzó nuevamente el intercambio de disparos.
En medio de esa secuencia, el expolicía habría salido detrás de los delincuentes. La testigo afirmó que lo vio correr hacia ellos mientras continuaban los disparos. Finalmente, el hombre cayó en la calle con una herida en el abdomen.
Traslado al hospital y una versión que todavía no fue confirmada
Después del enfrentamiento, el personal de emergencias llegó al lugar para asistir al hombre herido. El SAME dispuso su traslado al Hospital Posadas, donde recibió atención médica.
De acuerdo con el testimonio de una de las personas que presenció el episodio, el expolicía se encontraba consciente luego de recibir el disparo y llegó a pedir que avisaran a la madre de su hija.
Uno de los puntos que todavía genera dudas en torno al episodio es la versión que indica que el hombre habría alcanzado a herir a dos de los delincuentes durante el enfrentamiento.
Esa posibilidad fue mencionada a partir de testimonios de personas que estaban en el lugar. Sin embargo, una de las testigos consultadas sostuvo que no había visto esos disparos, por lo que esa circunstancia no puede darse por confirmada con la información disponible.
Tampoco se informó en el relato difundido cuál es el estado de salud de los presuntos delincuentes ni si alguno de ellos fue detenido después del hecho.
La investigación deberá determinar cómo se inició exactamente el enfrentamiento, cuántas personas participaron, qué armas fueron utilizadas y cuál fue el recorrido realizado por los sospechosos después de abandonar el lugar.
El episodio ocurrió en una zona especialmente concurrida durante el horario de ingreso escolar. Los testimonios recogidos posteriormente permitieron reconstruir parte de la secuencia, aunque algunos detalles permanecen bajo investigación.
La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar con las medidas correspondientes para establecer las circunstancias del intento de robo y del posterior tiroteo.
Mientras tanto, el episodio volvió a poner el foco sobre los hechos de inseguridad que ocurren durante los horarios de entrada y salida de los establecimientos educativos, momentos en los que se concentra una importante cantidad de personas y vehículos en las inmediaciones de las escuelas.
En este caso, el enfrentamiento comenzó cuando el padre de una alumna advirtió el intento de robo y se identificó como policía retirado. La situación derivó en un intercambio de disparos que terminó con el hombre herido y trasladado a un centro de salud.
La investigación deberá establecer ahora qué ocurrió durante esos segundos, quiénes efectuaron los disparos y si alguno de los sospechosos resultó herido antes de escapar del lugar.