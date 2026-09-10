Inseguridad en Buenos Aires

Tiroteo frente a un colegio en El Palomar: un expolicía fue baleado al enfrentar a delincuentes

El hecho ocurrió frente al Colegio Emaús, mientras el hombre dejaba a su hija en el jardín. Tres delincuentes intentaban robar una camioneta y se produjo un enfrentamiento armado.