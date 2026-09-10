Un principio de incendio movilizó a los bomberos a la altura del 6100 de calle Mitre de la ciudad de Santa Fe, donde las llamas afectaron la galería de ingreso de una casa de construcción moderna que se encontraba deshabitada al momento del hecho.
Bomberos extinguieron un incendio en una vivienda de villa María Selva
Las llamas consumieron un colchón y varias prendas de vestir en una casa en la cuadra de calle Mitre al 6100. Afortunadamente, no hubo personas heridas.
Tras el aviso recibido, la dotación se desplazó hasta el lugar -en barrio Villa María Selva de la ciudad de Santa Fe- y constató que el fuego se desarrollaba de manera activa sobre un colchón de una plaza y prendas de vestir varias.
Para controlar la situación, los efectivos desplegaron una línea de ataque desde la unidad de combate.
Luego de la extinción del fuego, utilizaron herramientas de zapa para remover los escombros y restos incandescentes, evitando así cualquier posible reavivamiento en la estructura.
Consecuencias
El siniestro dejó como saldo la pérdida total del colchón, ropa de cama, elementos plásticos y utensilios de limpieza.
Asimismo, la puerta principal y una persiana —ambas de madera blanca— sufrieron daños parciales por el calor y la llama directa, mientras que las paredes de la galería resultaron afectadas por el humo y el hollín.
El procedimiento contó con la colaboración de personal del Comando Radioeléctrico que se hizo presente para resguardar la zona.
Las tareas en el sitio concluyeron con el regreso de la unidad a la central a las 14.55.