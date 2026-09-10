Un adolescente de 16 años, identificado por sus iniciales M. V. T., fue detenido este jueves en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación por un ataque a balazos que dejó a dos jóvenes heridos ocurrido el fin de semana pasado.
Detuvieron en Santa Fe a un adolescente acusado de doble tentativa de homicidio
El joven tiene 16 años y sería el autor de una balacera en la que resultaron heridos otros dos muchachos de 17 y 18. El ataque se perpetró el domingo pasado en barrio San Lorenzo.
La causa está caratulada como doble homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y se encuentra a cargo de la fiscal Ana Laura Gioria de la unidad especializada del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El procedimiento fue concretado en barrio Barranquitas de la capital provincial por personal del Área Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región 1, con el apoyo de los Grupos de Operaciones Tácticas (GOT I y GOT XII).
Tras desplegar tres allanamientos simultáneos, los efectivos lograron dar con el presunto autor de los disparos y secuestraron teléfonos celulares que serán peritados para la causa.
Ataque
El agresor habría utilizado un revólver para atacar a las víctimas, de 17 y 18 años.
Una de las primeras hipótesis sostiene que la agresión se desencadenó a partir de un conflicto vinculado con una joven, aunque no se descartan otras posibilidades.
La balacera tuvo lugar en un pasillo de la cuadra de calle General López al 4100, en barrio San Lorenzo, un sector donde funcionaría un puesto de venta de estupefacientes al que los lesionados habrían acudido momentos antes de la agresión.
El incidente se desencadenó en horas de la madrugada del último domingo y uno de los heridos tuvo que ser hospitalizado. Los médicos actuaron con rapidez, lograron estabilizarlo y así le salvaron la vida.
Audiencia
Por disposición de la justicia, el menor detenido permanece comunicado.
Tras concretarse la aprehensión, se ordenó su traslado al Centro de Admisión y Derivación (CAD) del sistema penal juvenil, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.
Según pudo saberse, este viernes el adolescente será imputado por la fiscal, que lo acusaría formalmente de doble tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.