La obra demandó una inversión superior a los $3.180 millones y permitirá abastecer a unos 900 vecinos mediante 350 conexiones domiciliarias. Se instalaron más de 10 kilómetros de cañería troncal y se completó la red urbana de distribución.
Agua potable: San Jerónimo del Sauce completó la conexión al Acueducto Desvío Arijón
La obra demandó una inversión superior a los $3.180 millones y permitirá abastecer a unos 900 vecinos. Se instalaron más de 10 kilómetros de cañería troncal y se completó la red urbana de distribución.
Finalizó la obra que conecta a San Jerónimo del Sauce con el Acueducto Desvío Arijón, una infraestructura que permitirá que la totalidad de las viviendas de la localidad acceda al servicio de agua potable de red.
Tras la realización de las pruebas hidráulicas, el nuevo sistema quedó en condiciones de comenzar a prestar servicio a unos 900 vecinos, a través de aproximadamente 350 conexiones domiciliarias.
La incorporación de la localidad al sistema de distribución permitirá reemplazar el esquema anterior, que incluía el retiro de agua en la planta local de ósmosis inversa, por un suministro directamente conectado a los hogares.
La obra demandó una inversión superior a los $3.180 millones e incluyó la ejecución de infraestructura de captación, conducción, reserva y distribución.
Una nueva red de distribución
Entre los trabajos realizados se encuentra el tendido de más de 10 kilómetros de acueducto troncal, junto con la instalación de la red urbana mediante tuberías de 63 y 75 milímetros.
También se construyeron cisternas de reserva y se ejecutaron cruces especiales sobre la Ruta Nacional N.º 19, necesarios para completar la vinculación del sistema con la localidad.
Además, se instaló un tritubo destinado a fibra óptica, que permitirá incorporar herramientas de monitoreo remoto para supervisar el funcionamiento de la infraestructura en tiempo real.
La directora provincial de Acueductos, Paula Nardín, explicó que la obra comprendió la ejecución de la cañería troncal de 110 milímetros desde San Carlos Norte y el desarrollo de la red de distribución dentro de San Jerónimo del Sauce.
Desde el área de Agua y Saneamiento también se informó que el agua proveniente del Acueducto Desvío Arijón presenta valores de conductividad, sodio, flúor y arsénico inferiores a los registrados en la antigua fuente de abastecimiento subterránea de la localidad.
Información para los vecinos
Como parte de la puesta en funcionamiento del servicio, se realizó una jornada informativa con vecinos de San Jerónimo del Sauce para explicar las características de la obra y brindar detalles sobre el funcionamiento del nuevo sistema.
Entre las recomendaciones realizadas se encuentra la instalación de un tanque de reserva domiciliario, que permitirá disponer de autonomía ante eventuales interrupciones temporales del suministro vinculadas con tareas de mantenimiento del acueducto.
Con la finalización de los trabajos, las viviendas de la localidad quedan incorporadas a una red de distribución de agua potable vinculada al Acueducto Desvío Arijón, ampliando la infraestructura disponible para el abastecimiento de la población.
Una inversión de más de $3.180 millones
La obra fue financiada con fondos gestionados a través de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo (ACEFE), dependiente del Ministerio de Economía de la provincia.
La inversión total superó los $3.180 millones y permitió completar las distintas etapas de infraestructura necesarias para conectar a San Jerónimo del Sauce con el sistema de abastecimiento.
Los trabajos comprendieron el tendido del acueducto troncal, la construcción de cisternas de reserva, los cruces sobre la Ruta Nacional N.º 19, la red urbana de distribución y la infraestructura destinada al monitoreo remoto.
De esta manera, la localidad suma un nuevo sistema de provisión de agua potable que alcanza al conjunto de los hogares conectados a la red.