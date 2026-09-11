Departamento Las Colonias

Agua potable: San Jerónimo del Sauce completó la conexión al Acueducto Desvío Arijón

La obra demandó una inversión superior a los $3.180 millones y permitirá abastecer a unos 900 vecinos. Se instalaron más de 10 kilómetros de cañería troncal y se completó la red urbana de distribución.