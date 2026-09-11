La estructura se instala en la zona costera del Polideportivo Municipal a partir de un convenio entre el municipio y Prefectura Naval Argentina. Contará con cámaras de doble espectro y enlaces de microondas para transmitir imágenes y datos a los centros de monitoreo de la fuerza.
San Lorenzo: incorporan una torre de monitoreo de 75 metros para reforzar el control sobre el río Paraná
La estructura se instala en la zona costera del Polideportivo Municipal a partir de un convenio entre el municipio y Prefectura Naval Argentina. Contará con cámaras de doble espectro y enlaces de microondas para transmitir imágenes y datos a los centros de monitoreo de la fuerza.
San Lorenzo avanza con la instalación de una torre autoportante de 75 metros de altura destinada a ampliar las tareas de monitoreo y control sobre el río Paraná. La estructura se emplaza en la zona costera del Polideportivo Municipal, detrás del predio cedido a Bomberos Voluntarios.
La iniciativa se desarrolla a partir de un convenio entre la Municipalidad de San Lorenzo y Prefectura Naval Argentina y forma parte de la primera etapa del proyecto de Modernización Tecnológica de la Vía Navegable Troncal, junto con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la Administración General de Puertos.
El sistema permitirá obtener imágenes de distintos sectores del río y aportar información para el control de la navegación y las tareas de seguridad, incluida la detección de actividades vinculadas con delitos en la vía navegable.
Cámaras térmicas y transmisión de datos
La torre estará equipada con una cámara de doble espectro, con tecnología visible y térmica, diseñada para obtener imágenes tanto en condiciones de iluminación normal como durante la noche o ante situaciones de baja visibilidad.
El dispositivo estará conectado a un sistema de enlaces de microondas con un ancho de banda de 200 Mbps, que permitirá transmitir la información captada por el sistema de vigilancia.
La infraestructura de comunicaciones vinculará la dependencia de Prefectura Naval Argentina en San Lorenzo con la unidad de Puerto Gaboto y con un sitio de Gendarmería Nacional en Rosario.
De acuerdo con lo informado, las imágenes obtenidas por las cámaras serán monitoreadas desde las centrales de Prefectura Naval Argentina en Buenos Aires.
El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, explicó que el equipamiento permitirá fortalecer las tareas de control de la navegación y de seguridad en el río, y destacó la articulación entre el municipio y la fuerza federal para la puesta en funcionamiento del sistema.
Características de la infraestructura
La torre tendrá una base triangular de 6,5 metros por lado y estará asentada sobre una platea de hormigón de ocho metros por lado. El sector asignado para el complejo comprende una superficie de 225 metros cuadrados, equivalente a un cuadrado de 15 metros por lado.
El conjunto se completará con un gabinete técnico tipo shelter, equipado con ventilación forzada, además de un sistema P25 destinado a comunicaciones críticas de seguridad.
También contará con un grupo electrógeno de 30 KVA y un sistema de rectificadoras para garantizar el suministro eléctrico necesario para el funcionamiento de los equipos.
La altura de la estructura permitirá ampliar el campo de cobertura de los dispositivos de vigilancia sobre el sector del río y su zona de influencia.
Parte de un proyecto de modernización
La instalación de la torre se encuentra incluida en la primera fase del proyecto de Modernización Tecnológica de la Vía Navegable Troncal, que contempla la incorporación de herramientas de vigilancia y comunicaciones para mejorar el seguimiento de la actividad sobre uno de los principales corredores fluviales del país.
Según el estudio de impacto ambiental realizado para el proyecto, la instalación no presenta impactos ambientales negativos relevantes y se ajusta a la normativa vigente en materia de radiaciones no ionizantes.
Una vez completada la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento, San Lorenzo contará con un nuevo punto de observación y transmisión de información destinado al monitoreo de la actividad sobre el río Paraná.