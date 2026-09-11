Con cámaras térmicas

San Lorenzo: incorporan una torre de monitoreo de 75 metros para reforzar el control sobre el río Paraná

La estructura se instala en la zona costera del Polideportivo Municipal a partir de un convenio entre el municipio y Prefectura Naval Argentina. Contará con cámaras de doble espectro y enlaces de microondas para transmitir imágenes y datos a los centros de monitoreo de la fuerza.