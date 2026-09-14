Ciudad de Santa Fe

La Municipalidad renovó el pavimento en la rotonda de la Mujer de la Costanera Este

Desde este lunes quedó habilitada la circulación en el sector intervenido por la Municipalidad de Santa Fe. Los trabajos se desarrollaron durante seis días e implicaron una inversión de más de $12 millones para mejorar la transitabilidad y prolongar la vida útil del pavimento.