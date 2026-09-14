La Municipalidad de Santa Fe finalizó los trabajos de renovación de la carpeta asfáltica en la rotonda de la Mujer, ubicada en la Costanera Este. La intervención incluyó el fresado del pavimento deteriorado y el reacondicionamiento integral del sector, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en una de las conexiones viales más transitadas de la ciudad.
La Municipalidad renovó el pavimento en la rotonda de la Mujer de la Costanera Este
Desde este lunes quedó habilitada la circulación en el sector intervenido por la Municipalidad de Santa Fe. Los trabajos se desarrollaron durante seis días e implicaron una inversión de más de $12 millones para mejorar la transitabilidad y prolongar la vida útil del pavimento.
Fresado y limpieza de calzada
Personal de la Dirección de Mantenimiento Vial, dependiente de la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente, llevó adelante el fresado de la carpeta asfáltica deteriorada, el retiro del material resultante y la posterior limpieza de la zona.
Las tareas incluyeron además el barrido y la imprimación de los sectores intervenidos, la colocación de material asfáltico caliente y el riego de arena para su emulsión, previo a la habilitación de la circulación. En total, las obras demandaron una inversión superior a los $12 millones.
Operativo sin cortes de tránsito
Los trabajos se desarrollaron en distintas franjas horarias, principalmente durante la noche, con el propósito de reducir el impacto sobre el tránsito y evitar congestionamientos en un sector de alta circulación vehicular.
De esta manera, la gestión del intendente Juan Pablo Poletti continúa avanzando con intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura vial de la ciudad, optimizar las condiciones de transitabilidad y prolongar la vida útil del pavimento.