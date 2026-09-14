Santa Fe ciudad

La nueva ciclovía del sur es bienvenida por ciclistas, pero advierten por baches y riesgos

Valoraron la infraestructura que protege a quienes circulan en bicicleta, aunque reclamaron correcciones y mayor asesoramiento técnico. También propusieron nuevas conexiones hacia el centro, el Puerto y el futuro puente con Santo Tomé.