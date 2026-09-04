Como había adelantado El Litoral, el Ejecutivo a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, había remitido al Concejo un mensaje donde se solicitaba aprobación para la ejecución de una serie de cambios sobre el estacionamiento vehicular en el entorno de la nueva ciclovía en el sur de la ciudad, para garantizar el ordenamiento del tránsito.
Cuáles serán las nuevas reglas para estacionar en el entorno de la ciclovía del sur de Santa Fe
Como se sabe, la flamante trama ciclovial bordea el Parque del Sur, y se articula en términos de movilidad con el futuro puente Santa Fe-Santo Tomé. Irá desde Av. Pte. Illia, entre 3 de Febrero hasta 1º de Mayo, con continuidad a Bv. Tacca.
Este mensaje fue aprobado por el Concejo, con otros aportes incorporados. Cabe recordar que dicha traza ciclovial, de 1,5 km, está sobre la Av. Presidente Arturo Illia y va desde 3 de Febrero hasta 1° de Mayo, con continuidad hasta el bulevar Raúl Tacca. Se articula con la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé.
“La propuesta se enmarca en una política de promoción de la movilidad sostenible y de fortalecimiento de la infraestructura destinada a los medios de transporte no motorizados, procurando consolidar la red de infraestructura ciclista existente y posibilitar desplazamientos en bicicleta de manera segura, directa y eficiente”, dijeron fuentes legislativas.
Las modificaciones
Los cambios apuntan a habilitar en unos y prohibir en otros lugares el estacionamiento vehicular en el entorno de la ciclovía, en una zona muy transitada. Allí cerca se encuentran, además del Parque del Sur, el casco histórico y la Casa de Gobierno; el Ministerio de Educación; clubes como el “Invencible Santa Fe”, entre otros.
En concreto, se modificó un artículo de la Ordenanza N° 10.207, la normativa que regula el estacionamiento de vehículos en calles y avenidas de la ciudad capital.
- Con todo, el Concejo dispuso -como se dijo, a propuesta del Ejecutivo- la habilitación del estacionamiento vehicular en la calzada norte de Av. Pte. Illia, desde Uruguay hasta San Jerónimo (una cuadra, a la altura del edificio del Ministerio de Educación).
- También, se implementará el estacionamiento vehicular sobre calle San Martín, entre Uruguay y Entre Ríos (una cuadra, a la altura del casco histórico), a 45 grados sobre la mano derecha y en forma paralela al cordón sobre la mano izquierda.
Prohibiciones
- Por otro lado, se prohibió el estacionamiento en las siguientes calles: Mariano Comas, desde 9 de Julio hasta 1° de Mayo; La Rioja, desde Belgrano hasta Rivadavia; Rivadavia, desde Mendoza hasta Tucumán; Cortada Falucho desde 27 de Febrero hasta Rivadavia; Belgrano, desde Hipólito Yrigoyen hasta Suipacha.
- También, en 27 de Febrero desde Juan de Garay hasta Av. Leandro N. Alem; 27 de Febrero, desde Alem hasta Juan de Garay; Av. Alem desde Rivadavia hasta el puente Oroño, Alem desde el puente Oroño hasta Rivadavia, Av. Presidente Illia desde San Jerónimo hasta 1° de Mayo.
- En Av. Pte. Illia desde 1° de Mayo hasta Uruguay, Av. Silvestre Begnis desde 3 de Febrero hasta la Av. Ilia; Silvestre Begnis, desde Illia hasta 3 de Febrero; Av. Freyre desde General López hasta Bv. Pellegrini; Av. Freyre desde Bv. Pellegrini hasta Gral. López.
- Las prohibiciones regirán en Cándido Pujato, desde Pje. Lassaga hasta Urquiza; López y Planes desde Bv. Pellegrini hasta Pje. Irala; López y Planes desde Pje. Irala hasta Bv. Pellegrini; Bv. Pellegrini, desde Naciones Unidas hasta Av. Freyre, y Bv. Pellegrini, desde San Lorenzo hasta Naciones Unidas.
- Por último, se prohibió el estacionamiento vehicular sobre la calzada de la mano derecha en calle 1º de Mayo, en el tramo comprendido entre calle Loyola y bulevar Tacca.
“Metropolitana”
Quien ofició de vocera para explicar estas modificaciones fue la concejala oficialista María Beatriz Barletta (interbloque “Unidos”). “Esto no es una ciclovía más. Cuando se termine la obra del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, contaremos la primera ciclovía metropolitana, que unirá ambas ciudades”, declaró desde su banca.
“Así, un estudiante santotomesimo podrá ir en bicicleta de forma segura desde su localidad hasta, por ejemplo, Ciudad Universitaria de la UNL. Son en total 7,9 km de infraestructura ciclista nueva: hoy en toda la ciudad tenemos casi 62 km de ciclovías”, dio sus datos la concejala.
Entran y salen más de unos 100 mil autos en la ciudad, según los registros de los pórticos lectores de patentes, aseguró. En este aspecto, valoró a la movilidad en bicicleta y por ciclovía como una forma segura (además de sustentable), puesto que los ciclistas van por una senda, evitando el contacto (y el riesgo) con esos vehículos.
Finalmente, recordó que la ciclovía se financia con el Fondo de Movilidad, que se nutre de un porcentaje de lo recaudado por el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), esto es, que “lo que genera el estacionamiento (medido) financia alternativas para quienes no tienen auto”, finalizó.