Ciudad capital

Cuáles serán las nuevas reglas para estacionar en el entorno de la ciclovía del sur de Santa Fe

Como se sabe, la flamante trama ciclovial bordea el Parque del Sur, y se articula en términos de movilidad con el futuro puente Santa Fe-Santo Tomé. Irá desde Av. Pte. Illia, entre 3 de Febrero hasta 1º de Mayo, con continuidad a Bv. Tacca.