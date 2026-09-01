Desde este martes 1° de septiembre rige un nuevo esquema de circulación para acceder al Puente Carretero desde Santo Tomé. La modificación está vinculada con el avance de las obras que se ejecutan sobre la avenida 7 de Marzo y forma parte de las intervenciones urbanas necesarias para poner en funcionamiento la nueva conexión vial entre Santo Tomé y Santa Fe.
Atención conductores: cambió el acceso al Puente Carretero desde Santo Tomé
Por las obras sobre avenida 7 de Marzo, quienes viajen hacia Santa Fe deberán utilizar un nuevo recorrido. También hay modificaciones para ingresar a Santo Tomé. Las tareas forman parte de la obra del nuevo puente, que ya alcanzó un 55% de avance.
El cambio alcanza tanto a los automovilistas particulares como al transporte público y, durante las primeras horas de implementación, ya se registraron demoras y largas filas de vehículos en distintos sectores de ambos sentidos de circulación.
Cómo será el nuevo recorrido
Quienes circulen por avenida 7 de Marzo hacia Santa Fe deberán desviarse hacia la derecha en calle Macia, continuar hasta Colón, girar a la izquierda y avanzar hasta Mitre, desde donde podrán acceder nuevamente al Puente Carretero.
Para quienes circulen desde el sur de Santo Tomé, el municipio recomienda evitar el sector intervenido y utilizar Hernandarias hasta Mitre. También se podrá llegar a Mitre a través de las calles General López, Juan de Garay y Derqui, con el objetivo de distribuir el tránsito y reducir la congestión.
Una de las modificaciones centrales es que Mitre queda habilitada con sentido único de circulación de sur a norte, desde Hernandarias hasta avenida 7 de Marzo.
En el sentido contrario, los vehículos que ingresen a Santo Tomé desde Santa Fe no podrán girar a la izquierda en Mariano Candioti, debido al frente de obra. La maniobra deberá realizarse más adelante, por calle Macia.
Además, el Acceso Norte continúa como una alternativa para quienes puedan utilizarlo y evitar así el sector más cargado de tránsito.
El municipio solicitó a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la zona.
Una obra que ya supera la mitad de ejecución
Los cambios en la circulación no constituyen una intervención aislada. Son parte de la transformación vial que acompaña la construcción del nuevo Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé, una de las obras de infraestructura más importantes que actualmente se ejecutan en la provincia.
De acuerdo con la última actualización oficial disponible, realizada a mediados de agosto, la obra alcanzó un 55% de avance general. Para entonces ya se habían ejecutado 131 de los 136 pilotes, 130 de las 136 columnas y 40 de los 42 cabezales. En la superestructura se habían fabricado 144 de las 215 vigas previstas, con 140 ya montadas, mientras que había 28 vanos completos y 23 de los 43 tableros hormigonados.
El nuevo viaducto tendrá 1.324 metros de longitud y será construido al sur, en paralelo al actual Puente Carretero. La nueva estructura tendrá dos carriles de circulación hacia Santa Fe, mientras que el puente existente quedará destinado al tránsito en sentido hacia Santo Tomé.
La obra es financiada íntegramente por el Gobierno de Santa Fe y contempla además una renovación integral de las cabeceras. En Santo Tomé, esa intervención incluye precisamente la readecuación de avenida 7 de Marzo, junto con modificaciones en las calles Mitre y Mariano Candioti, nuevas sendas peatonales y espacios destinados a bicicletas.
En este sector ya se había completado el conducto de desagüe pluvial sobre calle Mitre y la obra avanzaba por avenida 7 de Marzo en dirección a Falucho. La intervención sobre la avenida es, por lo tanto, uno de los pasos necesarios para adecuar la circulación de Santo Tomé a la futura configuración del nuevo enlace.
Un cambio que se mantendrá durante varios meses
Según información difundida por autoridades municipales, la primera etapa de los trabajos sobre avenida 7 de Marzo demandará entre tres y cuatro meses. Luego, las tareas continuarán sobre otro sector de la avenida durante un período similar.
Por eso, el nuevo recorrido no será una modificación de unos pocos días, sino que acompañará durante varios meses el avance de una obra que está cambiando progresivamente la circulación en uno de los principales corredores metropolitanos entre Santa Fe y Santo Tomé.
Además, las líneas C Azul, C Verde y C Negra de Continental también modificaron transitoriamente sus recorridos en el sector afectado por las obras. Hacia Santa Fe circulan por 7 de Marzo, Macia, Colón y Mitre antes de ingresar al Puente Carretero, mientras que para el ingreso a Santo Tomé desde Santa Fe tampoco pueden realizar el giro hacia Mariano Candioti y deben hacerlo por Macia.
El dato central para los conductores es, entonces, que el acceso habitual por avenida 7 de Marzo ya no está disponible en ese tramo: quienes se dirijan hacia Santa Fe deberán incorporar el circuito Macia–Colón–Mitre para llegar al Puente Carretero y prever mayores tiempos de viaje, especialmente durante los horarios de mayor circulación.