Precaución

Atención conductores: cambió el acceso al Puente Carretero desde Santo Tomé

Por las obras sobre avenida 7 de Marzo, quienes viajen hacia Santa Fe deberán utilizar un nuevo recorrido. También hay modificaciones para ingresar a Santo Tomé. Las tareas forman parte de la obra del nuevo puente, que ya alcanzó un 55% de avance.