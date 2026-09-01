Un reciente estudio elaborado en forma conjunta por la Municipalidad y la Bolsa de Comercio local expone datos estadísticos sobre cómo se ha transformado la forma de movilizarse de los ciudadanos de la ciudad de Santa Fe en apenas 13 años. Asoman nuevas tendencias cuanto menos llamativas, acaso impensadas allá por 2012.
Cuáles fueron los llamativos cambios sobre la forma de movilizarse de los santafesinos
El parque automotor de autos está casi “saturado”: creció en sólo 13 años un 43%. Y aumentó el número de motos. El sistema de colectivos perdió 31% de los pasajeros, pero sigue siendo el sistema más usado. Radiografía de las nuevas tendencias.
El primer elemento a considerar, en una Santa Fe de unos 408 mil habitantes dentro del ejido urbano, es la “explosión” del parque automotor, particularmente de automóviles. Sin embargo, no es el vehículo que más se utiliza para movilizarse a diario para ir a trabajar, estudiar, etcétera.
A la par de esto, se detectó un crecimiento y mayor utilización de las motocicletas en el período histórico que va de 2012 a 2025. Y el uso del sistema de transporte público de pasajeros por colectivos cayó en el volumen de la cantidad de pasajeros transportados.
Sin embargo, las líneas urbanas siguen siendo -si se suman todas las alternativas de movilidad- el medio de transporte diario más utilizado por las familias santafesinas.
“Empiezan a consolidarse nuevas alternativas de desplazamiento, como las plataformas digitales de viajes (apps) y el Sistema de Bicicletas Públicas ‘Las Bicis’”, dice el informe SFCV “Tendencias”.
Autos y motos
Entre 2012 y 2025, la cantidad de vehículos circulantes creció un 43,1%: alcanzó en 2025 un total de 239.149 vehículos. Este crecimiento elevó la tasa de motorización de 42 a 53 vehículos cada 100 habitantes en el período 2012-2025: la equivalencia es de más de un vehículo cada dos personas.
Pero ese crecimiento no fue parejo en comparación con las motos. Mientras que la tasa de automóviles circulantes pasó de 22 a 23 autos cada 100 habitantes de 2012 a 2025, la correspondiente a motocicletas aumentó de 15 a 20 motos cada 100 habitantes en el mismo período.
“Esto indica que una parte importante de la expansión del parque automotor estuvo impulsada por el crecimiento de las motocicletas”, asevera el informe. En limpio: dentro del parque automotor circulante en la ciudad, la tasa de motorización muestra un crecimiento mayor de rodados de dos ruedas.
Puede inferirse, con todo, que al ser vehículos mucho más económicos para la movilidad diaria, las motos son más utilizadas por los santafesinos -para ir a trabajar, incluso estudiar o realizar trámites, entre otras actividades cotidianas- que los autos.
Colectivos
El exhaustivo estudio habla también de una “disminución progresiva” del uso del transporte público urbano por parte de la ciudadanía. El sistema de colectivos perdió aproximadamente un 30,8% de pasajeros en su serie histórica: pasó de más de 41,1 millones de pasajeros en 2011 a 28,5 millones en 2025.
La mayor caída se produjo durante la pandemia (por el coronavirus) del 2020, donde la cantidad de pasajeros alcanzó los 12,6 millones. A pesar de la recuperación posterior, en la post pandemia, “el sistema aún no logró retornar a los niveles previos al Covid-19”, precisa el estudio.
Pero hay otro dato que muestra que a pesar de esos niveles bajos respecto de la caída de pasajeros, el sistema de colectivos continúa siendo el medio de transporte de uso más extendido entre los hogares santafesinos, con un 26,8% de utilización frecuente y un 29,2% ocasional, de acuerdo al Panel de Hogares 2025 ONDA de la OS/UNL.
Asimismo, cabe recordar que la eliminación de los subsidios al transporte (Fondo Compensador) para el interior del país, las ciudades más grandes (Rosario, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, entre muchas otras) incrementaron el costo de los boletos.
Esto pudo haber incidido como “desaliento social” respecto del uso de las líneas de colectivos, a pesar de los esfuerzos de los municipios y de los empresarios del rubro para garantizar la sostenibilidad de los subsistemas de transporte público.
Bicis, taxis, apps
El informe SFCV “Tendencias” expone luego estadísticas sobre otros subsistemas de movilidad urbana, como por ejemplo “Las Bicis”. Aquí, se subraya un crecimiento muy importante, “del 94,5% en la cantidad de usuarios activos entre 2023 y 2025”.
Las bicicletas públicas no sólo son de uso exclusivo de estudiantes, sino también de empleados. Sin embargo, en comparación con el resto de las vías de movilidad urbana, “el sistema de bicicletas públicas registra los menores niveles de uso, con un 0,7% de utilización frecuente y 2,9% ocasional”, añade luego.
Asimismo, los taxis y remises en la ciudad muestran un uso ocasional del 23,9% y 25,8%, respectivamente. Las aplicaciones de viaje son utilizadas de modo frecuente por el 9,2% de los hogares de Santa Fe, y ocasionalmente por el 25,4% de la población.
Ranking y algunas lecturas
Como se dijo, las líneas de colectivos -a pesar de los coletazos que viene padeciendo el sector-, continúan siendo el medio más utilizado por los santafesinos: 26,8% de uso frecuente; le sigue los taxis y remises; luego, las apps de viajes y, finalmente las bicis públicas.
Los indicadores presentados evidencian “una reconfiguración de los patrones de movilidad urbana, reflejada en una mayor participación de los vehículos particulares, especialmente de las motocicletas, así como en una diversificación de las alternativas de desplazamiento”, resume el estudio.
Finalmente aclara que estos cambios “no desplazan el papel central que continúa desempeñando el transporte público urbano”.