Ciudad de Santa Fe

Cuáles fueron los llamativos cambios sobre la forma de movilizarse de los santafesinos

El parque automotor de autos está casi “saturado”: creció en sólo 13 años un 43%. Y aumentó el número de motos. El sistema de colectivos perdió 31% de los pasajeros, pero sigue siendo el sistema más usado. Radiografía de las nuevas tendencias.