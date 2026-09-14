Santa Fe empezó a vivir los Juegos Suramericanos 2026 con una ciudad en movimiento. Deportistas, delegaciones, familias, turistas y vecinos se volcaron durante el primer fin de semana a las distintas sedes y propuestas que acompañan la competencia, en un comienzo que las autoridades calificaron como exitoso y que ya dejó un fuerte impacto turístico y económico.
Con fuerte movimiento turístico, Santa Fe late al ritmo de los Juegos Suramericanos
Más de 25.000 personas participaron de las principales propuestas del primer fin de semana. El gasto turístico estimado superó los $1.360 millones. Hoteles, restaurantes, comercios y espacios de entretenimiento trabajan con una intensa demanda en Santa Fe, Rosario y Rafaela. La provincia se convirtió en escenario de un acontecimiento deportivo internacional.
El movimiento no se concentró solamente en los escenarios deportivos. La competencia internacional se combinó con recitales, gastronomía, actividades culturales y los Fanfest, generando una circulación extraordinaria de personas por distintos puntos de la capital provincial y también por Rosario y Rafaela, las otras dos ciudades santafesinas que son sede de los XIII Juegos Suramericanos.
En Santa Fe, el Observatorio Turístico municipal relevó que más de 25.000 personas participaron de las principales propuestas realizadas entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. El gasto turístico estimado durante ese período alcanzó los $1.360.353.500, con el entretenimiento como principal componente, seguido por la gastronomía y el alojamiento.
En términos porcentuales, el entretenimiento representó el 48,2% del impacto económico estimado; la gastronomía, el 28,1%; y el alojamiento, el 23,7%.
Los números también muestran que una parte importante de quienes llegaron a la ciudad fueron visitantes. El 64,5% de los encuestados fueron turistas, con una estadía promedio de 5,4 noches. Se registraron personas provenientes de 18 localidades del interior de Santa Fe y de ocho provincias, entre ellas Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Corrientes, Neuquén y Santiago del Estero.
Una provincia movilizada
El impacto de los Juegos excedió ampliamente las canchas y los escenarios deportivos. La capacidad hotelera de Santa Fe, Rosario y Rafaela se encontraba al máximo, según destacaron las autoridades provinciales. Incluso Paraná, en Entre Ríos, comenzó a funcionar como una alternativa de alojamiento para algunas delegaciones ante la falta de plazas disponibles en las ciudades sede.
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, puso como ejemplo lo ocurrido con la delegación de Independiente, que debió alojarse en Paraná debido al agotamiento de plazas hoteleras en la capital provincial. “Los Juegos Suramericanos no son solo un evento deportivo: son una inyección directa a la economía de la ciudad, a la hotelería, gastronomía, comercios locales, proveedores diversos, todo esto es trabajo genuino para nuestra ciudad”, señaló la secretaria de Producción y Empleo municipal, Rosario Aleman.
La funcionaria sostuvo además que el acontecimiento constituye una oportunidad para proyectar a Santa Fe más allá de estas dos semanas de competencia. “Esto es una vidriera única para mostrar Santa Fe como destino turístico, no solo durante los Juegos sino de cara al futuro”, afirmó.
El movimiento también alcanzó a los espacios gastronómicos y de entretenimiento. El Burger Festival en la Estación Belgrano, los recitales y espectáculos en Tribus, Lemon Arena, Sala Moreno y el Teatro Municipal, y el Congreso de Coaching 3D, que reunió a más de 800 personas durante dos jornadas, fueron algunas de las actividades que ampliaron la convocatoria.
A eso se sumaron los Fanfest, concebidos como espacios para acompañar las competencias con música, gastronomía y actividades recreativas. En las tres sedes funcionan siete escenarios, con una programación que reúne a 90 bandas nacionales y locales y unos 60 puestos gastronómicos.
Según informó la Provincia, hasta la noche previa al comienzo de las competencias se habían descargado 460.000 códigos QR, correspondientes a reservas anticipadas y accesos a los Fanfest.
Una apertura multitudinaria
El comienzo de los Juegos tuvo además una presentación a la altura del acontecimiento. La ceremonia inaugural realizada el sábado en Rosario reunió, de acuerdo con el balance oficial, a unas 250.000 personas, mientras que la transmisión en vivo permitió ampliar su alcance a millones de espectadores.
“Fue una ceremonia muy emotiva”, destacó Virginia Coudannes, vocera de la Gobernación, quien remarcó que el espectáculo buscó mostrar la identidad santafesina a través de artistas nacionales y locales, con referencias a la tradición y la historia de la provincia vinculadas con el deporte. “Hoy Santa Fe se consagra como la capital del deporte de la República Argentina”, afirmó.
Las primeras jornadas también dejaron resultados deportivos para los representantes argentinos. En Santa Fe, las aguas abiertas tuvieron como protagonista a la santafesina Romina, oriunda de San Jerónimo Norte, quien consiguió la medalla de bronce y la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
También hubo actividad de billar en el Centro Español y bochas en la Estación Belgrano, mientras que Rosario concentró competencias de natación y ajedrez, y Rafaela recibió pruebas de ciclismo y BMX.
Santa Fe, en modo Juegos
Para Poletti, el comienzo de la competencia confirmó el impacto que el evento puede tener sobre la ciudad. El intendente destacó que, pese a una mañana fría y nublada, el movimiento creció durante el domingo y alcanzó su pico con la llegada del sol y la programación nocturna.
Según señaló el intendente, el Fanfest del Parque del Sur registró 20.000 accesos mediante QR en una sola jornada, entre las 9 y las 22. “Estamos viviendo días de mucha alegría y emoción, después de tanto tiempo de preparación y trabajo. Ver a nuestros deportistas competir, tener ya una argentina en el podio y compartir la bienvenida con las delegaciones nos confirma la importancia de estos Juegos para la ciudad”, sostuvo.
La Municipalidad reforzó durante estos días los operativos de limpieza, tránsito, atención turística y servicios urbanos. También se desplegaron equipos en las zonas de competencia y en los espacios de mayor concentración de público.
Al mismo tiempo, se reforzó la atención en los Centros de Informes Turísticos y se inauguró oficialmente el Domo “Santa Fe Ciudad Cordial”, en el sector de Casco Sur, concebido como punto de información para visitantes, espacio de venta de merchandising oficial y lugar de encuentro para voluntarios y guías.
La llegada de contingentes escolares también forma parte de este movimiento. El municipio y el Ministerio de Educación provincial coordinaron recorridos deportivos y culturales para que alumnos de distintas localidades puedan acercarse a los Juegos y conocer la ciudad.
Con la competencia recién comenzada, el primer fin de semana dejó así una postal que trasciende el resultado de las pruebas: Santa Fe está recibiendo visitantes, los hoteles están llenos, los espacios gastronómicos y de entretenimiento trabajan a pleno y las calles incorporaron el movimiento propio de un gran acontecimiento internacional.
Los Juegos Suramericanos ya están en marcha y, al menos en su primera estación, el balance muestra que la ciudad y la provincia lograron poner en funcionamiento una verdadera maquinaria deportiva, turística y económica.
Y todavía quedan varios días de competencia por delante.