Primer balance de un evento histórico

Con fuerte movimiento turístico, Santa Fe late al ritmo de los Juegos Suramericanos

Más de 25.000 personas participaron de las principales propuestas del primer fin de semana. El gasto turístico estimado superó los $1.360 millones. Hoteles, restaurantes, comercios y espacios de entretenimiento trabajan con una intensa demanda en Santa Fe, Rosario y Rafaela. La provincia se convirtió en escenario de un acontecimiento deportivo internacional.