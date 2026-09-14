Cultura en los Juegos Suramericanos

Natalie Pérez inauguró el FanFest Santa Fe

Con las actuaciones previas de las bandas locales La Centella, Cada Cual, Trick and the TrackET’s y Skamas, el cierre estuvo a cargo de la actriz y cantante, que presentó en la ciudad su flamante álbum “Casa”, sin descuidar clásicos. Fue el disparo de largada de dos semanas de actividad en el Parque del Sur.