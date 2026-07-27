Concurso federal

Cada Cual, la banda santafesina que sueña con llegar a Cosquín Rock 2027

El grupo fue seleccionado entre más de 600 proyectos de todo el país como uno de los diez finalistas de Sacamos las Bandas del Garage”. Un jurado integrado por figuras históricas del rock argentino definirá quién se presentará en la próxima edición del festival.