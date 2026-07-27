La escena musical santafesina vuelve a tener un motivo para celebrar. La banda Cada Cual, nacida en la ciudad de Santa Fe, fue elegida entre los diez proyectos finalistas de “Sacamos las bandas del garage”, el concurso impulsado por Cosquín Rock Radio que busca descubrir nuevos talentos del rock argentino y premiar al ganador con un lugar en la grilla del Cosquín Rock 2027.
Cada Cual, la banda santafesina que sueña con llegar a Cosquín Rock 2027
El grupo fue seleccionado entre más de 600 proyectos de todo el país como uno de los diez finalistas de Sacamos las Bandas del Garage”. Un jurado integrado por figuras históricas del rock argentino definirá quién se presentará en la próxima edición del festival.
La convocatoria reunió a más de 600 bandas y artistas de distintas provincias del país, consolidándose como una de las iniciativas federales más importantes para la promoción de la escena emergente.
Tras una primera etapa de selección, el comité organizador definió los diez proyectos que continúan en competencia y que ahora buscarán dar el último paso hacia uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica.
Finalistas y jurados
Cada Cual es la única representante de la ciudad de Santa Fe en la instancia decisiva del certamen. Comparte la lista de finalistas con Ave Negra (Villa Mercedes, San Luis), Toboganes Acuáticos (Tupungato, Mendoza), Bruno Pinto (San Rafael, Mendoza), Julián Julián y Los Galgos (San Martín, Mendoza), Kambalache (La Rioja), Lavanda Ámbar (Río Tercero, Córdoba), DI33Z (Córdoba Capital), Ciervo Tapera (San Pedro, Buenos Aires) y Los Gorgonitas (Bell Ville, Córdoba).
La próxima etapa estará en manos de un Jurado de Notables integrado por reconocidos músicos y referentes de la escena nacional. Entre los confirmados aparecen Germán y Gaspar Daffunchio (Las Pelotas), Ricardo Tapia (La Mississippi), Daniel Suárez y Cóndor Sbarbati (Bersuit Vergarabat) y Lula Bertoldi (Eruca Sativa)
También son de la partida Goyo Degano (Bandalos Chinos), Nahuel Piscitelli (Cruzando el Charco), Raúl Sencillez (Los Caligaris), Beto Olguín (Los Pérez García), Fer Ormeño (Los Mentidores), César Andino (Cabezones) y Loretta Sorbello, ganadora de la edición 2025. A ellos se sumarán musicalizadores de Cadena 3 y representantes de importantes sellos discográficos.
Quien resulte elegido tendrá como premio subir al escenario de Cosquín Rock 2027, compartiendo cartel con algunos de los artistas más importantes del país, una oportunidad que puede marcar un hito en la carrera de cualquier banda emergente.
Identidad propia
Formada en 2019 por estudiantes de la Escuela Provincial de Música N.º 9.902 (Crei), Cada Cual está integrada por los fundadores Luana “Lula” Martínez en voz, Bruno Marchi en guitarra y Santiago Martínez en batería; a ellos se les suma Nehuén Chumbita, bajista de la formación ampliada de Koino Yokan (entre otros proyectos), quien reemplazó a Milagros Farioli en la actual etapa porteña del grupo.
En la actualidad el grupo trabaja en la grabación de su segundo álbum de estudio, luego de editar en 2024 “Los encantos de lo sencillo”, su debut discográfico. Durante 2025 realizó una gira que pasó por Santa Fe, Reconquista, Rosario y culminó en la fiesta Uopa, en Makena Buenos Aires.
El cuarteto construyó una identidad sonora en la que confluyen el rock, el pop, el funk y el R&B, sin atarse a etiquetas estilísticas. Desde sus primeros años compartieron escenario con artistas como Miranda!, Gauchito Club, 1915, Natalie Pérez y Todo Aparenta Normal, consolidando un crecimiento sostenido dentro del circuito nacional.
Dar el salto
Con un disco debut que reivindica la autenticidad y las emociones cotidianas, y mientras prepara nuevo material, Cada Cual atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria. La posibilidad de actuar en Cosquín Rock representa mucho más que un premio: significa la oportunidad de mostrar su propuesta ante miles de espectadores y la industria musical argentina.
Para Santa Fe, además, la presencia de la banda entre los diez proyectos mejor valorados del concurso revalida la potencia de una escena local que continúa generando artistas con proyección nacional. Ahora, la última palabra quedará en manos del jurado, que definirá cuál de estas diez propuestas dará el gran salto del garage al escenario del festival de rock más emblemático de Argentina.