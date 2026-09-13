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Maximiliano Pullaro
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Suramericanos 2026

Primera medalla para Argentina: la santafesina Imwinkelried fue bronce en Aguas Abiertas

La oriunda de San Jerónimo Norte llegó tercera en la competición que se desarrolló en el lago del Parque del Sur. Ana Cunha (BR) y Eichelberger (BR) encabezaron el podio.

Giordanino e Imwinkelried tras la gran definición.Giordanino e Imwinkelried tras la gran definición.
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La primera medalla argentina de los Suramericanos 2026 llegó de la mano de la santafesina Romina Imwinkelried. La oriunda de San Jerónimo Norte llegó tercera y conquistó la presea de bronce.

Giordano llegó cuarta. GentilezaGiordanino llegó cuarta. Gentileza

La competición, que se desarrolló en el lago del Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe, fue conquistada por las brasileñas Ana Cunha y Eichelberger, con la dorada y la de plata, respectivamente.

La otra argentina de la competencia, Candela Giordanino, finalizó cuarta por encima de Victoria Abad (ECU) y Paola Pérez (VEN).

La definición fue apasionante porque las locales llegaron prácticamente juntas. Apenas una décima de segundo por encima la oriunda de San Jerónimo Norte.

Juegos Suramericanos - Las fotos del primer día en Santa Fe

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12 - 26 de septiembre de 2026
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