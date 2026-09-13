El seleccionado femenino de hockey sobre césped de Chile tuvo un comienzo contundente en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las Diablas derrotaron 16-0 a Paraguay en su presentación y dejaron una primera impresión marcada por la contundencia ofensiva.
Arrollador inicio de Chile en Hockey femenino: 16-0 a Paraguay en Santa Fe
El seleccionado chileno femenino de hockey sobre césped se impuso 16-0 ante Paraguay en su estreno y ahora enfrentará a Perú este martes.
El equipo chileno dominó las acciones de principio a fin y consiguió una diferencia amplia en el marcador. La goleada le permitió comenzar la competencia con el mejor resultado posible y afrontar con confianza su próximo compromiso.
El triunfo fue destacado por el propio Team Chile a través de sus redes sociales, donde calificó el estreno como un “inicio arrollador”. La publicación estuvo acompañada por imágenes de las jugadoras durante el encuentro disputado en Santa Fe.
La jornada también permitió observar el entusiasmo del plantel tras cada conquista. Las imágenes difundidas por la delegación chilena muestran a las integrantes del seleccionado celebrando dentro del campo de juego, en una presentación que terminó con una diferencia de 16 goles.
Una goleada de principio a fin
Chile no dejó dudas durante su estreno en los Juegos Suramericanos. Según informó oficialmente Team Chile, Las Diablas dominaron el partido ante Paraguay de principio a fin y terminaron imponiéndose por 16-0.
La diferencia obtenida refleja el desarrollo del encuentro y la eficacia que mostró el conjunto chileno frente al arco rival. Paraguay no pudo encontrar respuestas ante el dominio de su adversario y terminó sin convertir.
El resultado representa, además, un inicio ideal para el seleccionado chileno en una competencia que reúne a delegaciones de distintos países de la región. Con la primera presentación ya resuelta, el equipo comienza a enfocarse en su siguiente desafío.
Las jugadoras celebraron el triunfo junto al cuerpo técnico y dejaron imágenes que rápidamente fueron compartidas por los canales oficiales de la delegación chilena. El festejo tuvo como escenario las instalaciones deportivas de Santa Fe, una de las sedes de los Juegos.
Perú, el próximo desafío
El calendario no le dará demasiado descanso al seleccionado chileno. Luego de la goleada ante Paraguay, Las Diablas volverán a presentarse este martes frente a Perú.
El partido está previsto para las 10 y será el segundo compromiso del conjunto chileno en esta etapa de la competencia. El equipo llegará al encuentro con el envión que supone haber conseguido una victoria contundente en su debut.
La presentación ante Perú también permitirá medir nuevamente al seleccionado después de un estreno en el que consiguió controlar el desarrollo del juego y establecer una diferencia muy amplia.
Para Chile, el objetivo será darle continuidad al rendimiento mostrado ante Paraguay y seguir avanzando en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El 16-0 inicial ya quedó como una de las primeras grandes diferencias de la competencia.
Mientras tanto, las imágenes de Las Diablas celebrando en Santa Fe reflejaron el ánimo con el que el seleccionado comenzó su participación. El conjunto chileno ahora tendrá como próximo objetivo mantener ese impulso frente a Perú, este martes desde las 10.