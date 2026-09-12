En Rosario

Santa Fe abrió sus Juegos Suramericanos con una gran fiesta de música y deporte

La ceremonia inaugural reunió a las delegaciones de 15 países y convirtió al Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, en el escenario de una celebración que combinó raíces santafesinas, deporte, música y emoción ante más de 250 mil personas.