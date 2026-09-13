Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzaron este sábado con la ceremonia inaugural y este domingo 13 de septiembre tendrán su primera jornada completa de competencias.
Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: el cronograma para este domingo
La delegación nacional tendrá actividad en nueve disciplinas durante la primera jornada oficial de competencias. Aguas abiertas, natación, esgrima, boxeo, gimnasia artística, clavados, ecuestre, vóley de playa y esports forman parte de la agenda.
Argentina será protagonista con actividad en nueve disciplinas y una agenda que se extenderá desde la mañana hasta la noche en distintos escenarios de Rosario, Santa Fe y Rafaela. La delegación nacional está integrada por 658 atletas y participa de una competencia que se desarrollará hasta el 26 de septiembre.
La programación contempla pruebas individuales y por equipos, con presencia argentina en escenarios de las tres ciudades santafesinas que funcionan como sedes principales de los Juegos. También habrá participación en deportes electrónicos, una de las disciplinas que forman parte del programa de esta edición.
El cronograma para este domingo
La actividad comenzará temprano. A las 9, en el Parque Lago Sur, se desarrollarán las competencias de aguas abiertas, con Ivo Cassini y Joaquín Moreno en los 10 kilómetros masculinos. Luego será el turno de Candela Giordanino y Romina Imwinkelried en la prueba femenina.
A la misma hora comenzará la actividad de esgrima en el CAP Estadio Salvador Bonilla. Valentina Cassanello participará en la fase preliminar de florete individual femenino, cuya definición está prevista para las 19. En la rama masculina, Juan Bacha y Pascual Di Tella competirán desde las 14.30 en sable individual, también con definición programada para las 19.
La natación tendrá una extensa programación en el Invencible Centro Acuático Provincial. Desde las 9 competirán representantes argentinos en distintas pruebas, entre ellas los 800 metros libres, 200 metros medley, 100 metros libre, 100 metros pecho y 50 metros espalda. Las definiciones de varias de estas competencias están previstas para la tarde y la noche.
Pruebas y Atletas
Pruebas y Atletas
Pruebas y Atletas
Pruebas y Atletas
Pruebas y Duplas
Pruebas y Atletas
Pruebas y Atletas
Pruebas y Atletas
Pruebas y Atletas
En los 800 metros libres femeninos, Malena Santillán tendrá su participación desde las 9, mientras que Lucas Alba lo hará en la rama masculina. También están previstas las participaciones de Laila Chain, Iara Fernández, Catalina Dos Santos, Guido Buscaglia, Matías Chaillou, Macarena Ceballos, Martina Barbeito, Dante Rho, Andrea Berrino, Cecilia Dieleke y José Antonio Materano Martínez, entre otros representantes argentinos.
La agenda acuática continuará por la noche con las pruebas de 4x200 metros libres, tanto en la rama femenina como masculina.
En gimnasia artística, la actividad argentina comenzará a las 10 en el Invencible Arena, con la clasificación masculina correspondiente a la primera subdivisión. Una segunda instancia está prevista desde las 15.30. Participarán Luca Alfieri, Ivo Chiapponi, Matías Coralizzi, Santiago Mayol, Nahuel Pardo y Daniel Villafañe.
Boxeo, vóley de playa y las otras disciplinas
El boxeo tendrá como escenario el Estadio Invencible Rafaela desde las 15. La agenda argentina incluye a Tatiana Flores, Melanie Martínez y Santiago Tulián, en distintas categorías de la competencia.
En clavados, Azul Chiorazzo participará desde las 13 en la prueba femenina de trampolín individual de un metro, en el Invencible Centro Acuático Provincial.
También habrá actividad en adiestramiento ecuestre. Desde las 12.15 competirán Diane Amendolara, Verónica Malberti, Fiorella Mengani, Federico De Michelis y Leonardo Godoy, tanto en la modalidad individual como por equipos.
El vóley de playa concentrará parte de su programación en la cancha principal del Rural Picadero. Agostina Ghigliazza y Morena Abdala tendrán su presentación a las 11, mientras que Maciel Bueno y Bautista Amieva jugarán desde las 12. Por la tarde, Brenda Churín y Belén Enríquez competirán desde las 15, y Tomás Capogrosso y Nicolás Capogrosso lo harán desde las 17.
Por último, los esports también tendrán una jornada extensa. Lautaro Zuviria y Daniela Arias participarán en EA Sports FC 27, mientras que otros integrantes de la delegación argentina competirán en VALORANT y Assetto Corsa GT. La actividad se desarrollará en el L2 Arena desde las 13 y tendrá diferentes turnos durante la tarde y la noche.
De esta manera, el domingo marcá el comienzo de la actividad deportiva de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 después de la ceremonia inaugural. Durante las próximas dos semanas, las competencias continuarán en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con una programación que reúne a deportistas de 15 países y contempla 43 deportes y 60 disciplinas.