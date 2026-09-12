Suramericanos 2026

Pullaro en la inauguración de los Juegos: “Santa Fe le abre los brazos a la Argentina y al mundo"

El gobernador lo afirmó ante una multitud que participó de la fiesta inaugural de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario. “Nos unen en este continente principios y valores: los valores del deporte, la disciplina, la constancia, la perseverancia, el trabajo en equipo y la cultura del trabajo”, afirmó el mandatario.