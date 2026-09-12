Este sábado a la noche el gobernador Maximiliano Pullaro inauguró los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un discurso que combinó la celebración deportiva, una reivindicación de Rosario y la proyección de la provincia como anfitriona de un acontecimiento internacional. Frente a una multitud reunida en el Monumento Nacional a la Bandera, dio la bienvenida a las delegaciones de 15 países y destacó el legado que dejará la inversión en infraestructura deportiva. Lo hizo junto a la diputada y exvicegobernadora Gisela Scaglia y excombatientes de la Guerra de Malvinas.
Pullaro en la inauguración de los Juegos: “Santa Fe le abre los brazos a la Argentina y al mundo"
El gobernador lo afirmó ante una multitud que participó de la fiesta inaugural de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario. “Nos unen en este continente principios y valores: los valores del deporte, la disciplina, la constancia, la perseverancia, el trabajo en equipo y la cultura del trabajo”, afirmó el mandatario.
“Bienvenidos a la ciudad más linda de la Argentina, a esta ciudad que intentaron poner de rodillas, pero hoy está de pie”, expresó el gobernador al inicio de la ceremonia. Pullaro se refirió así a la recuperación de Rosario y a su protagonismo como sede de la apertura de una competencia que, hasta el 26 de septiembre, se desarrollará también en la ciudad de Santa Fe y Rafaela.
El mandatario eligió uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad para situar el alcance de la cita deportiva. “Bienvenidos a esta tierra de artistas y deportistas reconocidos en el mundo; a este monumento renovado, al lugar donde creamos la bandera nacional. Bienvenidos a este río Paraná, por donde sale nuestra producción y desde donde se alza nuestra provincia”, señaló.
La referencia al Monumento, al río y a la producción fue una síntesis de la identidad que la Provincia busca mostrar durante los Juegos: una Santa Fe vinculada con el deporte, la cultura, el trabajo y la actividad económica. El evento reunirá durante dos semanas a deportistas, entrenadores, equipos técnicos y visitantes de distintos países de la región.
Pullaro recordó que la provincia debió esperar cuatro décadas para volver a organizar un encuentro de esta escala. “Tuvimos que esperar 40 años para tener un evento de esta característica y de esta magnitud”, afirmó. También subrayó que la decisión de impulsar los Juegos fue asumida en un contexto complejo, pero defendió el resultado alcanzado.
“Somos invencibles. En un momento muy difícil nos animamos a llevar adelante este evento y hoy tenemos deportistas, entrenadores y turistas que nos visitan durante 14 días, de 15 países y de todo el mundo”, sostuvo.
Los valores y el legado
El gobernador centró una parte de su mensaje en los principios que, a su juicio, representa la competencia. “Nos unen en este continente principios y valores: los valores del deporte, la disciplina, la constancia, la perseverancia, el trabajo en equipo y la cultura del trabajo”, enumeró.
Para Pullaro, esos valores son también los que explican el desarrollo de la provincia y de la región. “Esos valores hicieron grande a la provincia invencible de Santa Fe”, planteó ante las delegaciones y el público que acompañó la ceremonia inaugural.
El otro eje de su discurso fue la infraestructura ejecutada para los Juegos. La Provincia realizó obras en clubes, estadios, centros de entrenamiento y espacios públicos de las tres sedes, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las competencias y ampliar las condiciones para la práctica deportiva una vez concluido el calendario internacional.
“Nos animamos a pensar en grande y a llevar adelante estos grandes proyectos. Hoy están las obras, están los estadios y nuestros deportistas tienen la mejor infraestructura para practicar deportes por los próximos años”, dijo Pullaro. El gobernador definió esas intervenciones como una herencia que permanecerá después de la competencia: “Es un legado; un legado que va a quedar cuando se apague nuestra antorcha”.
La ceremonia en Rosario abrió formalmente una agenda que se extenderá durante 14 días y que distribuirá disciplinas en las tres ciudades sede. Además de la actividad deportiva, los Juegos convocarán a familias, turistas y público de toda la provincia, con propuestas culturales y recreativas asociadas a la competencia.
En el cierre, Pullaro pidió que la sociedad santafesina pueda disfrutar de un acontecimiento que consideró colectivo. “Le pido a Dios que nos permita disfrutar mucho todo esto, porque nos lo merecemos”, expresó.
Finalmente, invitó a quienes llegaron desde otros países a recorrer la provincia. “A los deportistas les digo: disfruten de esta competencia. A los turistas, conozcan esta provincia invencible de Santa Fe; conozcan Rosario, la ciudad de Santa Fe y Rafaela; conozcan nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros paisajes y nuestra historia”, señaló.
“Esta es una provincia que le abre los brazos a la Argentina y al mundo”, concluyó Pullaro antes de dar paso a la fiesta inaugural de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.