Con una multitud que colmó la explanada del Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, la provincia de Santa Fe vivió este sábado una noche histórica al dejar inaugurados los XIII Juegos Suramericanos 2026.
Lo más destacado de la apertura de los Juegos Suramericanos
Con un imponente despliegue artístico y el desfile de delegaciones internacionales, la provincia inauguró el certamen deportivo ante miles de personas.
Ante la mirada de delegaciones de 15 países, la ceremonia desplegó una destacada propuesta artística con acento criollo y folclórico sobre un imponente escenario diseñado con la forma del mapa de la invencible provincia santafesina.
Una apertura con identidad santafesina y pura emoción
El espectáculo comenzó con un imponente marco de danza. Decenas de bailarines en escena le dieron color y movimiento a la apertura al compás de la voz y el talento de Juan Carlos Baglietto, quien abrió el segmento musical con una interpretación cargada de mística e identidad local.
Uno de los picos más emotivos de la jornada se vivió cuando Abel Pintos tomó el micrófono para entonar el Himno Nacional Argentino. Su voz resonó al pie de la torre principal del Monumento y fue coreada a viva voz por las delegaciones de atletas y miles de santafesinos que se acercaron a ser parte de esta fiesta continental.
La cartelera artística combinó la tradición con el espíritu festivo característico de la región. El folclore y la cumbia tuvieron su espacio de la mano de íconos como Soledad Pastorutti y Cacho Deicas, sumados a las actuaciones de Luck Ra y Valentino Merlo, quienes le aportaron frescura y ritmo al cierre musical.
El desfile de cada delegación
Uno de los momentos estéticos y emotivos más impactantes del acto de apertura se produjo durante el tradicional desfile de las delegaciones atléticas.
Cada una de las representaciones nacionales ingresó al predio con sus respectivos abanderados al frente, mientras la torre principal y las paredes del Monumento Nacional a la Bandera se iluminaban con proyecciones lumínicas de la bandera correspondiente a cada país participante, ofreciendo un marco visual imponente.
En el plano estrictamente protocolar, la ceremonia incluyó el emotivo izamiento de la bandera de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) a cargo de destacados atletas, acompañado por la ejecución del himno oficial del Comité Internacional ODESUR (CIA).
El presidente de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y titular del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, brindó unas palabras de agradecimiento hacia el gobierno provincial y la comunidad santafesina. Previo al juramento de los atletas, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro también agradeció a los presentes e invitó a conocer toda la provincia.
Dos semanas de competencia continental
Con este encuentro que unió la cultura, la tradición y la tecnología a través de proyecciones mapping, la provincia dio por iniciadas formalmente dos semanas de máxima competencia deportiva. Hasta el 26 de septiembre, Rosario, la capital provincial y Rafaela serán las tres sedes principales que recibirán a más de 4.000 deportistas en 43 deportes y 60 disciplinas.
El Fuego Suramericano ya ilumina el certamen y Santa Fe se prepara para ser el epicentro del deporte del continente.