Medallas y títulos

Juegos Suramericanos: qué deportes clasifican a Lima 2027 y cómo se obtienen las plazas

Más de 30 disciplinas de Santa Fe 2026 forman parte del sistema de clasificación a los Juegos Panamericanos del año próximo. El mecanismo no será igual para todos: habrá cupos que se definirán por campeonatos, posiciones, marcas, rankings y resultados por equipos.