Este lunes 7 de septiembre comienza una semana de agenda más que cargada en diversas áreas de interés. Partiendo por un ala deportiva de peso para la provincia de Santa Fe, llegando hasta en la Avenida Entre Ríos 50 con el Congreso de la Nación que ya tiene llamados de relevancia.
Una semana cargada de deporte en Santa Fe y con discusiones políticas vigentes a nivel nacional
La bota santafesina tendrá la apertura de sus esperados Juegos Suramericanos, en medio de la programación futbolística. El Congreso y el gobierno tendrán días claves.
El deporte en Santa Fe
El sábado 12 de septiembre se realizará la apertura de los XIII Juegos Suramericanos 2026 con sedes compartidas en Santa Fe capital, Rosario y Rafaela. Se tratará del mayor evento institucional, deportivo y económico del año en la provincia.
El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti encabezarán la agenda oficial con la recepción de delegaciones internacionales, operativos sanitarios y el despliegue de seguridad unificado.
En la previa de la llegada de más de 4.000 atletas y visitantes, los ministerios de Desarrollo Productivo y de Seguridad supervisarán los corredores gastronómicos, hoteleros y el esquema de control en la capital provincial.
Con menor escala y mayor cotidianidad, Unión y Colón seguirán con sus programaciones habituales. En el caso del Tatengue, este mismo lunes recibirá a Instituto en el 15 de Abril y el sábado visitará a Talleres en Córdoba. Por parte del Sabalero, se enfrentará a Los Andes el próximo domingo.
La política en Santa Fe
Tras la 15.ª sesión ordinaria en Diputados de Santa Fe, la actividad se trasladará a las comisiones de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Comercio. Se analizarán proyectos de apoyo financiero a Pymes post-Santa Fe Business Forum y convenios de infraestructura para el Gran Santa Fe.
Se tratarán de días que aún contarán con los resabios de la jura de Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema de Justicia provincial y del gran evento del día jueves con la inauguración de la nueva cárcel de Recreo.
Justamente el jueves, el Concejo capitalino retomará su actividad con la sesión ordinaria, luego del trabajo en comisiones de Gobierno, Hacienda y Servicios Públicos de los días lunes y martes.
La política a nivel nacional
La agenda política y económica en Argentina entre el lunes 7 y el domingo 13 de septiembre de 2026 está concentrada en el choque legislativo por proyectos clave de la oposición, la difusión del dato oficial de inflación y las negociaciones finales previas a la presentación del Presupuesto 2027.
El miércoles habrá sesión especial en Diputados solicitada por un bloque transversal opositor (Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Izquierda y sectores del radicalismo). El objetivo es tratar en el recinto el sobreendeudamiento familiar (que agrupa 34 proyectos) y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, tras rechazar el cronograma de comisiones dispuesto por el oficialismo.
Por parte del Senado, la bancada oficialista busca destrabar la firma del dictamen de comisión del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ampliado, luego de que legisladores del PRO y la UCR exigieran modificaciones al texto que frenaron su avance.
En la Cámara Alta también se iniciarán las discusiones operativas para proyectos con media sanción de Diputados: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el régimen de Inocencia Fiscal II. Además, la Comisión de Asuntos Constitucionales reabre el debate sobre el paquete electoral que incluye Ficha Limpia, financiamiento político y la reforma/eliminación de las PASO.
La economía a nivel nacional
Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026, dato central para evaluar la trayectoria inflacionaria y definir la actualización del haber de prestaciones sociales en octubre.