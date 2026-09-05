La cuenta regresiva llegó a su tramo decisivo. El sábado 12 de septiembre comenzarán oficialmente los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una ceremonia inaugural que tendrá lugar en Rosario y dará paso a una competencia que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países.
Santa Fe entra en la semana previa al inicio de los Juegos Suramericanos
A pocos días de la ceremonia inaugural, las sedes, villas, escenarios y obras quedaron en condiciones para recibir a más de 4.000 atletas de 15 países.
Durante dos semanas, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán los principales escenarios de una programación que contempla 43 deportes y 60 disciplinas. También habrá competencias en Paraná, Vicente López y Mar del Plata, según el calendario oficial.
La última semana antes de la apertura encuentra a la provincia con buena parte de la infraestructura ya inaugurada. El Invencible Santa Fe, la Villa Suramericana y el nuevo centro de tiro deportivo de Recreo son algunas de las obras que marcaron los últimos días de preparación.
A ese esquema se suma la infraestructura de Rosario, donde ya está lista la villa que alojará a las delegaciones y avanzan los últimos preparativos de los escenarios deportivos. La organización llega así al momento en que las obras comienzan a convivir con la competencia.
Obras, sedes y un legado que trasciende
En la capital provincial, uno de los hitos de los últimos días fue la inauguración del Invencible Santa Fe, ubicado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. El estadio multipropósito será escenario de todos los partidos de handball femenino y masculino durante los Suramericanos.
El nuevo espacio tiene capacidad para 3.472 espectadores y fue pensado para recibir también actividades culturales, recreativas y educativas una vez terminada la competencia. La obra fue presentada por las autoridades como parte de una política que busca ampliar la infraestructura deportiva de la ciudad.
Otro de los puntos centrales quedó en Recreo, donde se inauguró el Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, construido en el predio del ex Liceo Militar General Belgrano. El complejo fue diseñado bajo normas internacionales y tendrá actividad entre el 15 y el 20 de septiembre.
El predio dispone de 30 líneas de tiro de 10 metros, 20 de 25 metros y otras 30 de 50 metros, además de tres campos para las modalidades Skeet y Trap. También cuenta con sectores destinados a deportistas, delegaciones, autoridades, prensa y público.
La obra fue pensada para continuar funcionando después del acontecimiento internacional. El objetivo planteado por el gobierno provincial es que el complejo pueda albergar competencias nacionales e internacionales y convertirse en un atractivo para el turismo deportivo de la región.
La infraestructura también se extiende a Rosario y Rafaela. En la ciudad del sur provincial quedó lista la Villa Suramericana del ex Batallón 121, con 245 departamentos y capacidad para 1.485 camas. El complejo ocupa 34.500 metros cuadrados y las viviendas tendrán continuidad como unidades habitacionales una vez finalizada la competencia.
En la capital, la Villa Suramericana inaugurada en Esmeralda Este II cuenta con más de 300 unidades habitacionales y capacidad para albergar a más de 1.300 personas. El complejo ocupa 76.000 metros cuadrados e incorpora calles, servicios e infraestructura urbana.
La provincia informó además que existen 21 obras vinculadas al acontecimiento y que más de 400 empresas participaron en distintos trabajos relacionados con la infraestructura, con más de 3.000 trabajadores involucrados.
La competencia ya tiene su mapa
El calendario marca que la ceremonia inaugural será el sábado 12, mientras que las primeras competencias deportivas comenzarán el domingo 13. Ese día, en Santa Fe, se disputará aguas abiertas en el Lago del Parque del Sur y comenzará el hockey en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey.
La agenda capitalina continuará con bochas, tiro deportivo, vela, SUP, remo, triatlón, balonmano, esquí náutico y wakeboard, entre otras disciplinas. El handball se disputará en el Invencible Santa Fe del 16 al 26 de septiembre, mientras que el atletismo tendrá su turno del 22 al 25.
Rosario concentrará una parte importante del programa. El Centro Acuático Provincial recibirá natación y clavados del 13 al 16 de septiembre, natación artística del 18 al 20 y polo acuático del 21 al 26. También habrá gimnasia, deportes ecuestres, disciplinas de combate, raqueta, pelota y otras especialidades.
La dimensión continental también comienza a hacerse visible. Argentina recibirá a delegaciones de Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Brasil, Colombia y Venezuela aparecen entre las principales potencias deportivas de la región, mientras que la presencia de países del Caribe y de delegaciones con diferentes niveles de desarrollo del alto rendimiento le dará a la competencia una composición amplia.
La apertura será otro de los grandes momentos. Más de 60 artistas participarán de una puesta que combinará música, teatro y danza para representar las disciplinas y recorrer distintos momentos de la historia santafesina. Juan Carlos Baglietto, Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Cacho Deicas y Valentino Merlo estarán entre los artistas convocados.
La organización de la ceremonia demandó alrededor de diez meses de trabajo y tuvo durante las últimas semanas una intensificación de los ensayos. La propuesta busca que el deporte sea contado desde una mirada artística, con la identidad de la provincia como uno de sus ejes centrales.
Así, la última semana antes de la apertura no representa solamente el cierre de una etapa de obras y preparativos. También marca el comienzo de una experiencia que la provincia pretende proyectar más allá de las dos semanas de competencia, con infraestructura, viviendas y espacios deportivos destinados a permanecer.