Más de 40 proyectos presentados

Morosidad: la oposición ratificó en Diputados el pedido de sesión para el 9 de septiembre

No conformó el cronograma presentado por el oficialismo en la comisión de Finanzas, que estira el plazo del dictamen hasta fin de mes. También se insistirá en la prórroga de la emergencia en Discapacidad.