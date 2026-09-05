Más de 40 proyectos (de ley, comunicación, declaración y resolución) esperan tratamiento en la Cámara de Diputados nacional para abordar, desde distintas perspectivas, el grave problema del endeudamiento familiar y la morosidad. En la última sesión de la Cámara baja del 26 de agosto, 133 legisladores pidieron una sesión especial para el 9 de septiembre a fin de considerar este tema que, para el gobierno nacional, está en la esfera de los privados por lo que el Estado “no tiene que intervenir”.
Morosidad: la oposición ratificó en Diputados el pedido de sesión para el 9 de septiembre
No conformó el cronograma presentado por el oficialismo en la comisión de Finanzas, que estira el plazo del dictamen hasta fin de mes. También se insistirá en la prórroga de la emergencia en Discapacidad.
Al día siguiente del pedido de la oposición fue convocada la comisión de Finanzas, una de las que tiene intervención en los proyectos y que está presidida por La Libertad Avanza.
Santiago Pauli abrió el espacio este miércoles para recibir a expositores y escuchar la voz de algunos de los autores de los proyectos. Pero antes de que todo eso ocurra presentó una hoja de ruta que consiste en dos reuniones informativas con especialistas e invitados (para el 8 y 16 de septiembre), una reunión de debate el 23 de este mes y un plazo máximo hasta el 30 para llegar a un dictamen, además de unificar los giros a las distintas comisiones que intervienen en la materia (Defensa del Consumidor y la Competencia, Presupuesto y Hacienda, entre otras).
“Es un tema urgente” coincidieron los diputados que impulsan la sesión especial del 9 de septiembre, en la que esperan acelerar los plazos de tratamiento y sanción de alguna herramienta que permita aliviar la situación de miles de familias argentinas.
“Lo que hacen con este cronograma es una maniobra para ganar tiempo y evitar que esta Cámara legisle para dar respuesta a una emergencia que afecta a millones de argentinos y que el gobierno niega”, disparó Cecilia Moreau (UxP), en tanto advirtió que para fin de mes el tema que va a convocar al Congreso es el Presupuesto de Gastos y Recursos 2027 que el Ejecutivo presentará en 10 días.
Pablo Juliano (Provincias Unidas-Buenos Aires), uno de los impulsores de la sesión especial del 9, señaló que “el plan que nos ofrece tiene gusto a poco o nada”, y que se debería convocar a un plenario con Defensa del Consumidor, adonde tienen giro la mayoría de los proyectos.
“La convocatoria está intacta”, garantizó el bonaerense: “No se va a sancionar nada pero se va a dar un calendario” que responda a la urgencia del tema.
En la misma línea se pronunciaron Myriam Bregman (FIT Unidad-CABA) que instó a la sociedad “a movilizarse y estar presente”, y Marcela Pagano (Coherencia-Buenos Aires) que apeló al artículo 40 de la Constitución Nacional para hacer una consulta popular: “Preguntemos al pueblo que representamos si necesita o no una solución urgente para el endeudamiento”.
Además de los autores de algunos de los proyectos, la reunión de comisión que se extendió por cuatro horas recibió a expositores: el ex diputado radical Martín Tetaz; el ex director de la Ansés y presidente del IERAL de Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordano; Pablo Curat, ex director del Banco Central; Arturo Pozzali, defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad; el consultor en FMyA, y Víctor Hugo Ruilova Quezada.
Luego argumentaron Jorge Molina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino; Mariano Flores Vidal, economista y ex director del BCRA, y Matías Huala, director Académico de la Certificación Avanzada en Fintech en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).
Habrá que ver si la reunión informativa anunciada por el oficialismo para el martes se realiza o si todo se dirime en la sesión especial del miércoles. “Si hay 34 proyectos es porque el endeudamiento es un problema real”, razonó Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), quien comprometió su presencia en el recinto para el 9 de septiembre.
Discapacidad
También hubo acuerdo de la oposición para llevar a la sesión del miércoles el tema Discapacidad. El pedido concreto es para prorrogar por un año la emergencia que rige hasta diciembre.
Así se definió en la reunión de la comisión que preside Gerardo Huesen, (LLA-Tucumán) también adelantó una hoja de ruta que consiste en una reunión informativa con expositores para el próximo 16, y una reunión de legisladores para el 23 a fin de avanzar en un dictamen.
Mientras tanto, este miércoles asistió a la comisión el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien asumió la intervención del organismo luego de las denuncias que se investigan sobre la ex Andis por presuntas coimas y retornos en la compra de medicamentos.
Vilches concurrió con su equipo de trabajo, detalló las tareas realizadas desde que está en el cargo (agosto de 2025) y los montos destinados a las funciones del organismo a su cargo además de las políticas desarrolladas desde la declaración de la emergencia. “Queremos mejorarle la vida a las personas con discapacidad”, aseguró.
Fueron tres horas de intercambio entre funcionarios y legisladores que, desde el año pasado, esperaban la visita del actual titular de Discapacidad a la Cámara. Por eso varias preguntas fueron sobre la causa que está en sede judicial, más allá de la delicada situación que atraviesan las personas con discapacidad y prestadores del sector.
Por el momento y más allá de la invitación a una nueva reunión para el 16, queda en pie la insistencia sobre una prórroga en la ley de emergencia para la sesión especial del miércoles 9 a las 12.