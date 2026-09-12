Este sábado en la tarde - noche se realiza la apertura de los Juegos Suramericanos 2026 con la provincia de Santa Fe como sede.
Se realiza la apertura de los Juegos Suramericanos 2026: cómo ver en vivo
La ceremonia se lleva a cabo desde las 18 horas en la ciudad de Rosario. CyD Litoral cuenta con la transmisión oficial.
La ceremonia de apertura de la edición XIII de los juegos se lleva a cabo desde las 18:00 horas frente al Monumento Nacional a la Bandera en Rosario.
La transmisión podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de El Litoral y por CyD Litoral.
En vivo
La ceremonia
El acceso es libre y gratuito para todo el público, dentro de las limitaciones alrededor del Monumento Nacional a la Bandera.
El show cuenta con la participación de Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo, Agustín Rada Aristarán, Mery San Dámaso y otros artistas emergentes de Santa Fe y Rosario. Con arreglos musicales de Lito Vitale y dirección de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni, la propuesta reunirá a más de 100 artistas de distintas generaciones y estilos.
El Monumento Nacional a la Bandera forma parte activa de la puesta. Hay mapping, grandes pantallas, iluminación y cinematografía en vivo, recursos que permitirán ampliar el relato y proyectarlo sobre uno de los principales símbolos de Rosario y del país.
La ceremonia de apertura marca oficialmente el comienzo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán hasta el 26 de septiembre. La competencia tendrá como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas. Además, Buenos Aires y Mar del Plata serán subsedes invitadas.