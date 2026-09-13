Este domingo por la mañana se desarrollaron los 10k de Aguas Abiertas en el lago del Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe. La competencia de la rama masculina tuvo como ganador a Matheus De Freitas (BR), quien se quedó con la medalla dorada.
Suramericanos 2026
Dominio brasileño en los 10k de Aguas Abiertas en el Parque del Sur
Este frío domingo tuvo la apertura de los Juegos en la ciudad capital. El podio se completó con: De Freitas (BR), Farinango (ECU) y Rodrigues (BR), respectivamente.
Arrancaron las disciplinas en la ciudad de Santa Fe. Fernando Nicola
A pleno el inicio de los Suramericanos. Fernando Nicola
El resto del podio lo completaron el ecuatoriano David Farinago y el brasileño Victor Rodrigues, con las preseas de plata y bronce, respectivamente.
El argentino mejor clasificado fue Ivo Cassini en el cuarto lugar. Por debajo, se acomodó Joaquín Moreno.
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