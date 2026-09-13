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Maximiliano Pullaro
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Suramericanos 2026

Dominio brasileño en los 10k de Aguas Abiertas en el Parque del Sur

Este frío domingo tuvo la apertura de los Juegos en la ciudad capital. El podio se completó con: De Freitas (BR), Farinango (ECU) y Rodrigues (BR), respectivamente.

Arrancaron las disciplinas en la ciudad de Santa Fe. Fernando NicolaArrancaron las disciplinas en la ciudad de Santa Fe. Fernando Nicola
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Este domingo por la mañana se desarrollaron los 10k de Aguas Abiertas en el lago del Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe. La competencia de la rama masculina tuvo como ganador a Matheus De Freitas (BR), quien se quedó con la medalla dorada.

Suramericanos 2026 - Primera Jornada en la capital santafesina Fernando NicolaA pleno el inicio de los Suramericanos. Fernando Nicola

El resto del podio lo completaron el ecuatoriano David Farinago y el brasileño Victor Rodrigues, con las preseas de plata y bronce, respectivamente.

El argentino mejor clasificado fue Ivo Cassini en el cuarto lugar. Por debajo, se acomodó Joaquín Moreno.

Juegos Suramericanos - Las fotos del primer día en Santa Fe

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12 - 26 de septiembre de 2026
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