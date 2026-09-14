Este lunes 14 de septiembre empieza con temperaturas bajas, pero el panorama cambiará durante el día. A las primeras horas de la mañana se registraron 8,3°C en la ciudad de Santa Fe, con una sensación térmica de 7,7°C, cielo mayormente nublado y humedad del 82%.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 14 de septiembre
En menos de cinco minutos, todo lo que necesitás saber para organizar este lunes 14 de septiembre en Santa Fe: qué llevar, por dónde circular, qué caminos conviene evitar y qué trámites o pagos podés resolver durante la jornada.
Para quienes tienen que salir temprano, el abrigo será necesario. Quienes se trasladen en auto deberán prestar especial atención a las obras que afectan el Puente Carretero y distintos corredores de la región. También hay trabajos sobre la Autopista Santa Fe-Rosario.
Clima: mañana fresca, sin lluvias y una tarde agradable
La ciudad de Santa Fe comenzó el lunes con 8,3°C, sensación térmica de 7,7°C, humedad del 82%, presión de 1022,5 hPa, viento del este a 6 km/h y visibilidad de 12 kilómetros.
El pronóstico oficial indica una mínima de 7°C y una máxima de 18°C. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado; por la tarde estará mayormente nublado y durante la noche volverá a parcialmente nublado.
La probabilidad de precipitaciones es de 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias para este lunes.
El viento será leve a moderado y cambiará de dirección: durante la mañana predominará del noreste, por la tarde del noroeste y durante la noche nuevamente del noreste.
El sol salió a las 7:03 y está previsto que se oculte a las 18:54.
¿Cómo sigue el tiempo?
El ascenso de temperatura será gradual durante los próximos días:
Martes: mínima de 9°C y máxima de 20°C.
Miércoles: mínima de 9°C y máxima de 21°C.
Jueves: mínima de 10°C y máxima de 23°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Para las primeras horas de este lunes se recomienda llevar abrigo, especialmente si el traslado será temprano. La temperatura subirá durante la mañana y la tarde será más agradable, pero el comienzo de la jornada será fresco.
La información meteorológica utilizada para este apartado coincide con el pronóstico aportado por El Litoral y los datos oficiales disponibles. El SMN mantiene sus herramientas oficiales de pronóstico y monitoreo climático.
Tránsito: qué tener en cuenta antes de salir
El principal punto de atención para quienes se movilicen entre Santa Fe y Santo Tomé sigue siendo el Puente Carretero.
Por las obras vinculadas con el nuevo puente y sus accesos, hay modificaciones en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por Macia, Colón y Mitre.
Del lado santafesino funciona un desvío hacia la traza norte recientemente construida. Además, la mano que normalmente conduce hacia Santo Tomé funciona con doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás hacia Santo Tomé, conviene salir con más tiempo y respetar la señalización, porque pueden producirse demoras superiores a las habituales.
Si tu destino es Santa Fe y podés evitar el Puente Carretero, la alternativa recomendada es la Autopista Rosario-Santa Fe.
En esta última vía también hay que circular con precaución. Se informó balizamiento en el kilómetro 120, a la altura de Desvío Arijón, con maquinaria trabajando en el cantero central. Entre los kilómetros 117 y 122, en sentido hacia Santa Fe, hay reducción de calzada por obras.
Por eso, quienes ingresen a la ciudad desde el sur deberán contemplar posibles demoras.
RN A012: cortes y restricciones para camiones
La situación más importante para el tránsito pesado se encuentra en la RN A012.
Desde este lunes hay un corte total entre la RP 25, conocida como Camino de la Cremería, y la vieja Ruta 9, debido a trabajos de mantenimiento vial en el tramo hacia Ricardone.
Además, continúan las tareas de reparación de calzada en el intercambiador de la RN A012 con la Autopista Rosario-Buenos Aires. Allí se realizan cortes progresivos según el avance de las obras.
También permanece el corte total en la intersección con la RN 34, por los trabajos entre Ricardone y Roldán.
Para los vecinos de los barrios ubicados al norte y sur de la A012 existen desvíos exclusivos para vehículos livianos. Los camiones tienen restringida la circulación entre RN 1V 09 y RN 34, salvo aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
Si vas hacia esa zona en vehículo particular, prestá atención a las vallas, carteles y banderilleros y no ingreses a sectores restringidos.
En la Autopista Rosario-Buenos Aires, además, se registró un derrame de cereal sobre la colectora a la altura de Alvear, en sentido hacia Rosario. Se solicita extremar las precauciones.
La información de tránsito utilizada para este apartado corresponde a la actualización aportada del informe de Rutas y Accesos y al seguimiento publicado por El Litoral. En búsquedas de publicaciones anteriores, El Litoral también identifica este espacio como su servicio minuto a minuto de tránsito, rutas y accesos.
Cortes de luz: qué zonas estarán afectadas este lunes
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que las interrupciones se realizarán por tareas de mantenimiento y reformas en una subestación.
El cronograma previsto para la jornada es el siguiente:
De 8 a 10: sectores comprendidos por Av. Gral. López, Corrientes, Padre Quiroga y Estrada; Misiones, Callejón El Sable, Urquiza y Av. Aristóbulo del Valle; y Misiones, Chaco, Av. Blas Parera e Ignacio Crespo.
De 8 a 12: zona de Bv. Pellegrini, Pje. Martínez, San Jerónimo y San Martín.
De 8 a 12: Alberti, Javier de la Rosa, Estrada y Lamadrid.
De 9.30 a 11.30: sectores de Callejón Roca, Doldán, Azopardo y Av. Peñaloza; y Pasaje Leiva, Iturraspe, Av. Perón y Brasil.
De 10 a 12: Castelli, Espora, 1° de Mayo y Av. Aristóbulo del Valle.
De 11 a 13: J. P. López, Castelli, Gaboto y Av. Peñaloza.
Si vivís o trabajás en alguno de estos sectores, conviene tener en cuenta el horario previsto antes de salir de casa y anticipar aquellas actividades que dependan del suministro eléctrico. La EPE indicó que el cronograma puede consultarse a través de sus canales oficiales ante eventuales actualizaciones.
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Este lunes hay actividades programadas que pueden sumar movimiento en determinados sectores de Santa Fe.
En el Parque del Sur se desarrolla la segunda jornada del FanFest de los Juegos Suramericanos, con actividades desde las 9 hasta las 22. El acceso es gratuito, aunque se requiere registro previo y código QR para ingresar.
También está prevista para las 10 la inauguración de la muestra Una bocha de historia, en la Estación Belgrano, según la agenda oficial de Santa Fe Capital.
Si tu recorrido pasa por esos sectores, conviene contemplar mayor movimiento de peatones y vehículos durante los horarios de las actividades.
✅ Antes de salir de casa
Antes de cerrar la puerta este lunes, este es el repaso rápido:
Clima: 8,3°C a primera hora y máxima prevista de 18°C.
Abrigo: sí, especialmente durante la mañana.
Lluvia: no se esperan precipitaciones.
Puente Carretero: hay desvíos y circulación modificada.
Autopista Santa Fe-Rosario: reducción de calzada entre los km 117 y 122, a la altura de Desvío Arijón.
RN A012: cortes y obras; atención especial si se circula hacia Ricardone y Roldán.
Tránsito pesado: restricciones en la A012 entre RN 1V 09 y RN 34, con excepción para el Parque Industrial de Roldán.
Colectivos: revisar recorridos antes de viajar.
SUBE: es el medio vigente para pagar el transporte urbano.
ANSES: hay prestaciones con fecha de cobro este lunes.
Qué llevar: abrigo liviano para la mañana.
Qué evitar: salir sobre la hora si tenés que cruzar el Puente Carretero o atravesar sectores con obras.