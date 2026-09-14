Este lunes 14 de septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente al mes. La jornada incluye el cierre del cronograma de las Pensiones No Contributivas y nuevos pagos para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, además de distintas asignaciones familiares.
ANSES: quiénes cobran este lunes 14 de septiembre y qué prestaciones reciben el bono
Este lunes finaliza el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas. Además, continúa el cronograma para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. Todos los montos incluyen el aumento por movilidad del 2,11%.
Los beneficiarios cuyos pagos están previstos para este lunes reciben sus prestaciones de acuerdo con la terminación del DNI. En el caso de las jubilaciones y pensiones mínimas, también se suma el bono extraordinario de $70.000.
Todas las prestaciones contempladas en el calendario tienen incorporado el aumento por movilidad del 2,11%.
ANSES: quiénes cobran este lunes 14 de septiembre
El cronograma de ANSES establece los siguientes pagos para este lunes:
Pensiones No Contributivas: titulares con documentos terminados en 8 y 9. Reciben el haber correspondiente más el bono de $70.000. Con estos documentos finaliza el calendario de pagos de las PNC.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: titulares con documentos terminados en 4. Cobran el haber más el bono de $70.000.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: titulares con documentos terminados en 4.
Asignación por Embarazo: titulares con documentos terminados en 2.
Asignación por Prenatal: titulares con documentos terminados en 4 y 5.
De esta manera, quienes tengan alguna de estas prestaciones deben revisar la terminación de su documento para saber si tienen un pago programado para este lunes.
Jubilaciones y pensiones: quiénes reciben el bono de $70.000
El bono extraordinario de $70.000 corresponde en este calendario a los titulares de Pensiones No Contributivas y a quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, de acuerdo con las fechas establecidas por ANSES.
Este lunes, en el caso de las jubilaciones y pensiones mínimas, el pago alcanza a quienes tienen el documento terminado en 4.
En tanto, las Pensiones No Contributivas finalizan este lunes con los beneficiarios cuyos documentos terminan en 8 y 9.
Además del bono, las prestaciones contempladas en el cronograma cuentan con el incremento de movilidad del 2,11%.
Cómo consultar la fecha y el medio de cobro de ANSES
Los titulares pueden consultar de manera online cuándo y dónde cobrar la prestación. ANSES dispone de diferentes canales oficiales para realizar la consulta.
Una de las opciones es ingresar al sitio web de ANSES y acceder al apartado Calendario de pagos, donde se encuentra disponible el cronograma correspondiente.
También es posible consultar la información a través de mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, hay que ingresar a Cobros y seleccionar Consultar fecha y medio de cobro.
Otra alternativa es utilizar la app mi ANSES. En este caso, después de ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se debe acceder a Mis datos y luego a Mis fechas de cobro.
Por último, los beneficiarios pueden realizar la consulta mediante Atención Virtual, también con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de esta opción deben seleccionar Iniciar atención y luego Consultas.
El calendario continúa durante septiembre
Los pagos de ANSES se distribuyen a lo largo del mes de acuerdo con el tipo de prestación y la terminación del DNI de cada titular.
Por eso, quienes no tengan una fecha asignada para este lunes deberán consultar el cronograma correspondiente a su prestación para conocer el día establecido para el cobro.
La consulta oficial permite verificar tanto la fecha como el medio de cobro, información especialmente útil para evitar traslados innecesarios o dudas sobre cuándo estará disponible el dinero.
Calendario de pagos de ANSES para este lunes 14 de septiembre
Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 8 y 9 + bono de $70.000.
Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminado en 4 + bono de $70.000.
AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 4.
Asignación por Embarazo: DNI terminado en 2.
Asignación por Prenatal: DNI terminados en 4 y 5.
Todos los pagos incluyen el aumento por movilidad del 2,11% correspondiente al período.