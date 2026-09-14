Calendario de pagos

ANSES: quiénes cobran este lunes 14 de septiembre y qué prestaciones reciben el bono

Este lunes finaliza el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas. Además, continúa el cronograma para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. Todos los montos incluyen el aumento por movilidad del 2,11%.