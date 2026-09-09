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Anses: quiénes cobran el miércoles 9 de septiembre

El calendario de pagos continúa este miércoles para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,11% y, en los casos correspondientes, el bono de $70.000.

El organismo nacional continúa con el calendario de pagos de septiembre.El organismo nacional continúa con el calendario de pagos de septiembre.
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continúa este miércoles 9 de septiembre con el calendario de pagos de distintas prestaciones.

Durante la jornada cobran titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y las Asignaciones de Pago Único.

Todas las prestaciones alcanzadas por el cronograma cuentan con el aumento por movilidad del 2,11%. Además, determinados jubilados y pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas reciben el bono de $70.000.

Los haberes fueron actualizados con un incremento del 2,15%Todas las prestaciones alcanzadas por el cronograma cuentan con el aumento por movilidad del 2,11%

Pensiones No Contributivas: quiénes cobran

Este miércoles 9 de septiembre continúa el pago de las Pensiones No Contributivas.

En esta jornada, los titulares cuyos documentos terminan en 2 y 3 pueden cobrar su haber correspondiente, junto con el bono de $70.000.

El pago forma parte del cronograma establecido por ANSES para septiembre.

Para una persona que puede necesitar sus pesos, la liquidez puede ser más importante que una diferencia pequeña de rendimiento.Continúa el calendario para los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo.

Jubilaciones y pensiones: qué documentos cobran

También continúa el calendario para los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo.

Este miércoles es el turno de quienes tienen documentos terminados en 1.

En estos casos, además del haber mensual correspondiente, los beneficiarios reciben el bono de $70.000, de acuerdo con el esquema informado por ANSES.

El aumento por movilidad del 2,11% también está incorporado en los haberes correspondientes a septiembre.

Mirá tambiénQuiénes cobran este martes 8 de septiembre y cuándo reciben el bono de $70.000

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo también tienen pagos previstos para este miércoles.

El cronograma establece que cobran quienes tienen documentos terminados en 1.

Estas asignaciones forman parte de las prestaciones que ANSES abona durante septiembre según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Asignaciones de Pago Único

El calendario de septiembre también contempla las Asignaciones de Pago Único (APU), correspondientes a trámites como Matrimonio, Nacimiento y Adopción.

En este caso, el esquema es diferente al de las prestaciones que se pagan según la terminación del documento en determinadas fechas.

Durante este período pueden cobrar los titulares con todas las terminaciones de documento, hasta el 9 de octubre.

Por tratarse de asignaciones de pago único, el calendario contempla un período más amplio para realizar el cobro.

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Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro de ANSES

Quienes necesiten confirmar cuándo y dónde cobrar pueden realizar la consulta a través de los canales oficiales de ANSES.

Una de las opciones es ingresar al Calendario de pagos disponible en el sitio web del organismo. Allí se puede consultar el cronograma de las distintas prestaciones.

También se puede acceder a mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, hay que ingresar a “Cobros” y seleccionar “Consultar fecha y medio de cobro”.

Otra alternativa es utilizar la app mi ANSES. En este caso, después de ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se debe acceder a “Mis datos” y luego a “Mis fechas de cobro”.

Finalmente, ANSES dispone de la modalidad de Atención Virtual, que permite realizar consultas relacionadas con los pagos. Para utilizarla hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar “Iniciar atención”, luego “Consultas rápidas” y finalmente “Cuándo y dónde cobro”.

Mirá también¿Cuándo cobro en septiembre? ANSES confirmó las fechas para jubilados, pensionados y asignaciones

El cronograma de este miércoles 9 de septiembre

De acuerdo con la información oficial de ANSES, los pagos previstos para este miércoles son:

Pensiones No Contributivas: documentos terminados en 2 y 3, con bono de $70.000.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: documentos terminados en 1, con bono de $70.000.

Asignación Universal por Hijo: documentos terminados en 1.

Asignación Familiar por Hijo: documentos terminados en 1.

Asignaciones de Pago Único: todas las terminaciones de documento, hasta el 9 de octubre.

El organismo recordó que las prestaciones alcanzadas por el cronograma de septiembre incorporan el incremento de movilidad del 2,11%.

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