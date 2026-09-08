Anses

Quiénes cobran este martes 8 de septiembre y cuándo reciben el bono de $70.000

Cobran titulares de Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC. Todos los haberes incluyen el aumento por movilidad del 2,11%.