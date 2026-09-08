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Quiénes cobran este martes 8 de septiembre y cuándo reciben el bono de $70.000

Cobran titulares de Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC. Todos los haberes incluyen el aumento por movilidad del 2,11%.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continúa este martes 8 de septiembre con el calendario de pagos correspondiente al mes. La jornada contempla depósitos para distintos grupos de beneficiarios, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los pagos incluyen el aumento por movilidad del 2,11% y, en los casos correspondientes, el bono extraordinario de $70.000. Por eso, es importante revisar qué prestación recibe cada titular y cuál es la terminación de su documento para saber si está incluido entre quienes cobran durante la jornada.

billetesLos pagos incluyen el aumento por movilidad del 2,11%

Pensiones No Contributivas

Este martes 8 de septiembre comienza el cronograma de pago de las Pensiones No Contributivas (PNC).

En esta primera jornada, pueden cobrar los titulares cuyos documentos terminan en 0 y 1.

Los beneficiarios recibirán su haber correspondiente junto con el bono de $70.000, según informó ANSES.

El calendario continúa durante los próximos días con las restantes terminaciones de DNI, por lo que quienes no estén incluidos en esta primera fecha deberán consultar cuándo les corresponde cobrar.

El calendario continúa durante los próximos días Créditos: Flavio RainaEl calendario continúa durante los próximos días Créditos: Flavio Raina

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

También comienza este martes el cronograma para los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo.

En este caso, la jornada del 8 de septiembre está destinada a quienes tienen el documento terminado en 0.

Estos beneficiarios reciben su haber correspondiente más el bono de $70.000, además del aumento por movilidad del 2,11%.

El pago se realiza de acuerdo con el calendario establecido por ANSES y la fecha asignada para cada terminación de DNI.

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AUH y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo también tienen pagos previstos para este martes.

En ambos casos, cobran quienes tengan documentos terminados en 0.

El cronograma de ANSES establece las fechas de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular. Por eso, quienes tengan otra terminación deberán esperar la fecha correspondiente dentro del calendario del organismo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

En el caso de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, el esquema de pago es diferente.

Para esta prestación, ANSES informó que todas las terminaciones de documento están habilitadas para el cobro hasta el 9 de octubre.

De esta manera, los titulares no deben esperar un turno específico según la terminación de su DNI dentro del cronograma habitual de septiembre, sino que cuentan con ese período para acceder al pago.

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Quiénes cobran este martes 8 de septiembre

Para consultar rápidamente los pagos previstos durante la jornada, el calendario informado por ANSES queda de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1, con haber más bono de $70.000.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: DNI terminado en 0, con haber más bono de $70.000.

Asignación Universal por Hijo: DNI terminado en 0.

Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 0.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones, con disponibilidad de cobro hasta el 9 de octubre.

Además, todas las prestaciones alcanzadas por el cronograma incorporan el incremento por movilidad del 2,11%.

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Cómo consultar la fecha y el medio de cobro de ANSES

Quienes tengan dudas sobre cuándo cobran o quieran verificar el medio de pago asignado pueden realizar la consulta a través de los canales oficiales de ANSES.

Una de las opciones es ingresar al sitio web del organismo y dirigirse a Calendario de pagos, donde se puede consultar el cronograma de las distintas prestaciones.

También se puede utilizar mi ANSES. Para ingresar, es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, hay que seleccionar la opción Cobros y luego ingresar en Consultar fecha y medio de cobro.

Otra alternativa es la app mi ANSES. Desde la aplicación, el usuario debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a Mis datos y luego a Mis fechas de cobro.

Por último, las consultas también pueden realizarse mediante Atención Virtual de ANSES. Para utilizar esta modalidad se requiere CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma se debe seleccionar Iniciar atención y luego Consultas.

De esta manera, los beneficiarios pueden confirmar no solamente la fecha asignada, sino también cuál es el medio de cobro registrado para su prestación.

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El dato clave: revisar la terminación del DNI

La terminación del DNI es el dato principal que permite determinar cuándo corresponde cobrar la mayoría de las prestaciones incluidas en el calendario.

Por eso, antes de concurrir a una entidad bancaria o de realizar una consulta, es conveniente verificar el cronograma oficial y confirmar que la fecha corresponda a la terminación del documento.

En el caso de este martes 8 de septiembre, el calendario contempla principalmente a titulares de PNC con DNI terminados en 0 y 1, jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo con DNI terminado en 0 y beneficiarios de AUH y Asignación Familiar por Hijo también con DNI terminado en 0.

Las fechas pueden consultarse directamente en los canales oficiales de ANSES para evitar traslados innecesarios y conocer con precisión cuándo y dónde se encuentra disponible cada pago.

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