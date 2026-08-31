¿Cuándo cobro en septiembre? ANSES confirmó las fechas para jubilados, pensionados y asignaciones

El calendario contempla los pagos de jubilaciones y pensiones

En el caso de quienes cobran jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, las fechas comienzan el 22 de septiembre.

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