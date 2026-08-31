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Calendario de pagos

¿Cuándo cobro en septiembre? ANSES confirmó las fechas para jubilados, pensionados y asignaciones

El organismo dio a conocer el calendario de pagos de septiembre de 2026. Las fechas dependen del tipo de prestación y de la terminación del DNI. El cronograma incluye jubilaciones, pensiones, AUH, asignaciones familiares, embarazo, maternidad, Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo.

Los primeros pagos del mes comenzarán el 8 de septiembreLos primeros pagos del mes comenzarán el 8 de septiembre
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026. Durante el mes, jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones recibirán sus prestaciones de acuerdo con el cronograma establecido según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El calendario contempla los pagos de jubilaciones y pensiones, tanto para quienes cobran hasta un haber mínimo como para quienes superan ese monto.

También incluye las fechas correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Asignaciones de Pago Único, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones Familiares de PNC y Prestación por Desempleo.

Para conocer el día que corresponde a cada beneficiario, es necesario identificar primero qué prestación recibe y luego consultar la terminación del DNI.

Para una persona que puede necesitar sus pesos, la liquidez puede ser más importante que una diferencia pequeña de rendimiento.El calendario contempla los pagos de jubilaciones y pensiones

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo?

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo comenzarán a cobrar sus prestaciones desde el martes 8 de septiembre.

El cronograma establecido por ANSES es el siguiente:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: 21 de septiembre.

De esta manera, el cronograma para este grupo se extenderá durante diez jornadas de pago, de acuerdo con la terminación del documento.

Para una persona que puede necesitar sus pesos, la liquidez puede ser más importante que una diferencia pequeña de rendimiento.En el caso de quienes cobran jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, las fechas comienzan el 22 de septiembre.

¿Cuándo cobran los jubilados que superan un haber mínimo?

En el caso de quienes cobran jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, las fechas comienzan el 22 de septiembre.

El pago se distribuirá de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

Por lo tanto, quienes pertenecen a este grupo tendrán cinco fechas de pago, agrupadas de a dos terminaciones de DNI.

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¿Cuándo se cobra la AUH y la Asignación Familiar por Hijo?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo tendrán el mismo cronograma durante septiembre.

Las fechas son:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: 21 de septiembre.

Esto significa que los titulares con DNI terminado en 0 serán los primeros de este grupo en cobrar y quienes tengan DNI terminado en 9 recibirán la prestación el 21 de septiembre.

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¿Cuándo se paga la Asignación por Embarazo?

Las titulares de la Asignación por Embarazo tendrán un cronograma diferente al de la AUH.

ANSES estableció las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: 10 de septiembre.

DNI terminados en 1: 11 de septiembre.

DNI terminados en 2: 14 de septiembre.

DNI terminados en 3: 15 de septiembre.

DNI terminados en 4: 16 de septiembre.

DNI terminados en 5: 17 de septiembre.

DNI terminados en 6: 18 de septiembre.

DNI terminados en 7: 21 de septiembre.

DNI terminados en 8: 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

El cronograma comienza el 10 de septiembre y finaliza el 23 del mismo mes.

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¿Cuándo cobran la Asignación por Prenatal?

Para la Asignación por Prenatal, ANSES agrupó las terminaciones de DNI de a dos.

Las fechas establecidas son:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre.

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¿Cuándo se paga la Asignación por Maternidad?

Las beneficiarias de la Asignación por Maternidad tendrán un período de pago más amplio.

Según el cronograma informado por ANSES, todas las terminaciones de documento cobrarán entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre.

En este caso, no se establece una fecha diferente según el último número del DNI.

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¿Cuándo se cobran las asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción?

Las Asignaciones de Pago Único, que incluyen las correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción, también tienen un cronograma especial.

Todas las terminaciones de documento podrán cobrar entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre.

Se trata de prestaciones que no se distribuyen de la misma manera que las jubilaciones o asignaciones mensuales, por lo que el período informado por ANSES abarca más de un mes.

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¿Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas?

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a recibir sus prestaciones el 8 de septiembre.

El calendario es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre.

En este caso, el cronograma se concentra en cinco jornadas.

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¿Cuándo cobran las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas?

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tendrán un período de pago extendido.

Todas las terminaciones de documento podrán acceder al pago entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre.

Por tratarse de un esquema con período de cobro y no con una fecha individual determinada por DNI, los beneficiarios deberán consultar los canales oficiales de ANSES para conocer la disponibilidad concreta de su prestación.

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¿Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo?

Finalmente, quienes reciben la Prestación por Desempleo tendrán sus pagos concentrados durante la última parte de septiembre.

El cronograma es:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

De esta manera, el calendario de ANSES para septiembre contempla distintas fechas según el tipo de prestación. Para evitar confusiones, los beneficiarios deben revisar primero qué beneficio reciben y luego buscar la terminación de su DNI dentro del cronograma correspondiente.

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Calendario de pagos de ANSES: las fechas clave de septiembre

En términos generales, los primeros pagos del mes comenzarán el 8 de septiembre, con jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, AUH, Asignación Familiar por Hijo y Pensiones No Contributivas.

A partir del 10 de septiembre se incorporarán la Asignación por Embarazo y Prenatal, mientras que las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo comenzarán a pagarse el 22 de septiembre.

La Prestación por Desempleo también comenzará el 22 y finalizará el 28 de septiembre, mientras que las asignaciones de pago único y algunas prestaciones familiares tendrán períodos de cobro que se extenderán hasta el 9 de octubre.

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