Septiembre comienza con una serie de cambios que tendrán impacto directo en los ingresos y gastos de los hogares argentinos. Durante los primeros días del mes se aplican nuevas actualizaciones en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, mientras que los empleados públicos nacionales tienen una nueva pauta salarial que continuará hasta diciembre.
Todo lo que cambia desde septiembre 2026: salarios, jubilaciones, asignaciones y tarifas
Suben las jubilaciones y asignaciones, comienza una nueva pauta salarial para empleados públicos nacionales, se actualizan las tarifas de luz y gas y entra en vigencia una nueva etapa para el personal de casas particulares.
También hay modificaciones en las tarifas de los servicios energéticos y en los impuestos que inciden sobre los combustibles.
En el caso de las trabajadoras de casas particulares, existe un nuevo esquema de aumentos acordado para el segundo semestre, aunque la situación normativa requiere una aclaración: el cronograma fue informado por el Ministerio de Capital Humano y las organizaciones del sector, pero la homologación correspondiente todavía no figura publicada en el Boletín Oficial al momento de esta publicación.
Por eso, estos son los principales cambios confirmados o anunciados oficialmente para septiembre y cómo impactan en los bolsillos.
Jubilados y pensionados: cuánto cobran en septiembre
Los haberes previsionales aumentan 2,11% en septiembre, de acuerdo con la movilidad mensual establecida a partir del índice de precios al consumidor. La actualización fue oficializada por ANSES mediante la Resolución 257/2026 y toma como referencia la variación correspondiente a julio.
Con el incremento, el haber mínimo jubilatorio queda en $428.633,20, mientras que el haber máximo pasa a $2.884.295,54.
También se actualizan otros valores previsionales. La Prestación Básica Universal (PBU) queda establecida en $196.080,12, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $342.906,56.
A la actualización se suma un bono extraordinario de hasta $70.000 durante septiembre. El Decreto 824/2026 establece que el refuerzo alcanza a jubilados y pensionados que cobran prestaciones a través de ANSES, beneficiarios de PUAM y titulares de determinadas pensiones no contributivas.
Quienes perciben un haber igual o inferior al mínimo reciben el bono completo. Para quienes superan ese monto, el refuerzo será equivalente a la suma necesaria para alcanzar el límite establecido por el Gobierno: haber mínimo más $70.000.
De esta manera, un jubilado que perciba el haber mínimo tendrá en septiembre un ingreso previsional de $498.633,20, sumando el haber actualizado y el bono completo.
Cuándo cobran los jubilados en septiembre
El calendario de ANSES establece las fechas de pago según la terminación del DNI.
Para quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas son:
DNI terminado en 0: 8 de septiembre.
DNI terminado en 1: 9 de septiembre.
DNI terminado en 2: 10 de septiembre.
DNI terminado en 3: 11 de septiembre.
DNI terminado en 4: 14 de septiembre.
DNI terminado en 5: 15 de septiembre.
DNI terminado en 6: 16 de septiembre.
DNI terminado en 7: 17 de septiembre.
DNI terminado en 8: 18 de septiembre.
DNI terminado en 9: 21 de septiembre.
Para quienes cobran haberes superiores al mínimo:
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.
DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.
Asignaciones familiares: cuánto aumentan y quiénes pueden cobrarlas
Las asignaciones familiares también reciben en septiembre una actualización del 2,11%. La medida fue oficializada por ANSES mediante la Resolución 260/2026, que modifica tanto los montos de las prestaciones como los límites y rangos de ingresos familiares.
Entre las prestaciones alcanzadas se encuentran las asignaciones familiares por hijo, prenatal y otras contempladas dentro del régimen, además de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
La AUH queda en $154.031 por hijo para septiembre, mientras que la AUH por hijo con discapacidad se actualiza a alrededor de $501.000, según los valores establecidos en los anexos de la resolución.
También cambia uno de los parámetros utilizados para determinar quién puede acceder a las asignaciones familiares. Desde septiembre, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.157.449, el grupo queda excluido del cobro de estas asignaciones, aun cuando el ingreso familiar total no supere el límite general establecido.
La actualización alcanza además a los rangos de ingresos utilizados para determinar los distintos valores de las asignaciones.
Empleados públicos nacionales
Los trabajadores de la Administración Pública Nacional comienzan en septiembre una nueva pauta salarial que contempla incrementos hasta diciembre.
El Decreto 832/2026 homologó el acuerdo alcanzado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. El esquema contempla una suba de 1,90% desde septiembre, seguida por aumentos del 1,80% en octubre, 1,60% en noviembre y 1,50% en diciembre.
Las subas se aplican de manera sucesiva sobre las remuneraciones vigentes del mes anterior. Por eso, no deben sumarse simplemente los porcentajes como si fueran un único aumento.
El acuerdo alcanza al personal permanente y no permanente comprendido en el convenio colectivo general de la Administración Pública Nacional. Esto es importante porque no significa que todos los empleados estatales del país tengan el mismo aumento: los trabajadores de provincias y municipios dependen de sus propias negociaciones y normativas.
La normativa también actualizó los límites de remuneración bruta mensual para los agentes habilitados para realizar servicios extraordinarios. El tope queda en $925.185 desde septiembre, $941.838 desde octubre, $956.907 desde noviembre y $971.261 desde diciembre.
Empleadas domésticas
Para el personal de casas particulares, el esquema salarial acordado para el segundo semestre contempla una actualización de 1,8% en septiembre, después del aumento de 1,9% aplicado en agosto.
El cronograma informado para el sector contempla además una suba de 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y otro 1,6% en diciembre. La suma extraordinaria abonada en agosto se incorpora progresivamente al salario básico durante septiembre, octubre y noviembre.
Para septiembre, los valores de referencia difundidos para la categoría de tareas generales, que incluye principalmente trabajos de limpieza, son de $3.871,87 por hora con retiro y $4.144,32 sin retiro.
En la modalidad mensual, los valores de referencia son $475.001,19 con retiro y $523.998,96 sin retiro.
Sin embargo, estos números deben publicarse con una aclaración: la resolución oficial disponible en Argentina.gob.ar que regula las escalas de casas particulares llega hasta julio y establece aumentos de 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio.
El nuevo acuerdo agosto-diciembre fue comunicado por el Ministerio de Capital Humano y difundido por organizaciones del sector, pero al momento de esta revisión la homologación específica todavía no figura publicada en el Boletín Oficial. Por eso, para una nota de servicio, conviene actualizar este apartado cuando aparezca la norma definitiva.
Luz y gas: cuánto aumentan las tarifas
Los servicios energéticos también tendrán modificaciones desde septiembre.
El Gobierno informó que las facturas tendrán un aumento promedio de 1,75% en electricidad y 1,40% en gas natural durante septiembre. En el caso de la electricidad, la medida alcanza a los usuarios de Edenor y Edesur, en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En gas, la regulación es de alcance nacional.
Además, el Gobierno modificó el esquema de subsidios eléctricos para septiembre y elevó de 150 a 200 kWh mensuales el límite de consumo bonificable.
Para los usuarios alcanzados por el régimen de subsidios, la bonificación extraordinaria de electricidad será del 25%, que se suma a la bonificación base del 50%. En gas natural, la bonificación extraordinaria será del 24,5%.
En Santa Fe, de todos modos, el impacto sobre la factura de electricidad debe analizarse por separado, porque la distribución provincial no depende de Edenor ni Edesur.
En cuanto al gas, ENARGAS informa que los cuadros tarifarios publicados para el servicio corresponden a las tarifas vigentes desde el 1° de agosto, por lo que las actualizaciones de septiembre deben tomarse a partir de los nuevos cuadros oficiales publicados para este mes.
Combustibles e impuestos
Los combustibles también tienen una modificación impositiva desde el comienzo del mes. El Gobierno había dispuesto que una parte de las actualizaciones pendientes de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono comenzara a aplicarse desde septiembre.
Sin embargo, el Decreto 829/2026 extendió hasta el 30 de septiembre el período correspondiente a los montos que habían sido establecidos para agosto.
Esto significa que no corresponde anunciar, solamente por el cambio de mes, un aumento determinado del precio de la nafta o el gasoil: el valor final en los surtidores depende también de las decisiones comerciales de cada empresa y de otros componentes que forman el precio.
En consecuencia, septiembre comienza con una combinación de aumentos ya oficializados y otros cambios que todavía requieren nuevas publicaciones. Para los hogares, los principales movimientos confirmados se concentran en jubilaciones, asignaciones, salarios públicos y tarifas energéticas.
La pauta salarial de los empleados públicos nacionales continuará durante los próximos tres meses, mientras que jubilados y beneficiarios de asignaciones deberán volver a mirar sus ingresos en octubre, cuando se aplique una nueva actualización de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente.
En un contexto de cambios mensuales, la recomendación para trabajadores y beneficiarios es revisar el recibo de haberes, la liquidación salarial o la factura correspondiente y diferenciar siempre entre aumentos ya oficializados, acuerdos paritarios y modificaciones que todavía se encuentran pendientes de homologación.