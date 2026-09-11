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Quiénes cobran este viernes 11 de septiembre y cuánto reciben

Este viernes continúa el calendario de pagos de ANSES para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. Las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,11% y, en los casos correspondientes, el bono de $70.000.

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Este viernes 11 de septiembre continúa el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. El cronograma establece qué beneficiarios reciben sus haberes de acuerdo con la terminación del DNI.

Durante septiembre, las prestaciones alcanzadas por el cronograma cuentan con un aumento por movilidad del 2,11%. Además, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo reciben, según corresponda, un bono de $70.000.

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Pensiones No Contributivas: quiénes cobran este viernes

Este viernes 11 de septiembre, ANSES continúa con el pago de las Pensiones No Contributivas.

En esta jornada, les corresponde cobrar a los titulares cuyos documentos terminan en 6 y 7.

Estos beneficiarios reciben su haber correspondiente junto con el bono de $70.000.

El cronograma de pagos se organiza de acuerdo con la terminación del DNI, por lo que quienes tengan otra finalización deberán esperar a la fecha establecida para su grupo.

Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del número de documento de cada beneficiario.Este viernes 11 de septiembre, ANSES continúa con el pago de las Pensiones No Contributivas.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

También continúa este viernes el calendario para los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo.

En este caso, deben cobrar quienes tienen documentos terminados en 3.

Los beneficiarios reciben su haber correspondiente más el bono de $70.000, de acuerdo con el esquema informado por ANSES.

El incremento del 2,11% por movilidad también está contemplado en los haberes correspondientes al mes de septiembre.

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AUH y Asignación Familiar por Hijo

El calendario de este viernes también alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (AFH).

En ambos casos, este viernes 11 de septiembre cobran quienes tienen documentos terminados en 3.

A diferencia de las jubilaciones y pensiones mínimas y de las Pensiones No Contributivas, el bono de $70.000 mencionado por ANSES corresponde a los grupos de jubilados y pensionados y PNC indicados en el cronograma.

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Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal

El cronograma de ANSES para este viernes también contempla el pago de otras asignaciones.

En el caso de la Asignación por Embarazo, este viernes cobran las titulares cuyos documentos terminan en 1.

Para la Asignación por Prenatal, el pago corresponde a quienes tienen documentos finalizados en 2 y 3.

De esta manera, el calendario de este viernes incluye pagos correspondientes a jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas y distintas asignaciones familiares y sociales.

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Cómo consultar la fecha y el medio de cobro

Los beneficiarios pueden consultar de manera oficial cuándo les corresponde cobrar y cuál es el medio de pago a través de los canales habilitados por ANSES.

Una de las opciones es ingresar al sitio oficial del organismo y seleccionar “Calendario de pagos”. Allí se puede consultar el cronograma correspondiente a cada prestación y terminación de documento.

También se puede realizar la consulta a través de mi ANSES. Para ingresar, es necesario utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, se debe seleccionar la opción “Cobros” y luego “Consultar fecha y medio de cobro”.

Otra alternativa es utilizar la app mi ANSES. En este caso, después de ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se debe acceder a “Mis datos” y seleccionar “Mis fechas de cobro”.

Finalmente, ANSES también permite realizar consultas mediante Atención Virtual. Para utilizar este canal se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar “Iniciar atención” y luego ingresar a “Consultas”.

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El cronograma continúa durante los próximos días

El calendario de pagos de ANSES se distribuye durante el mes de acuerdo con la prestación y la terminación del documento de cada beneficiario.

Por eso, quienes no estén incluidos en los grupos que cobran este viernes deberán consultar el cronograma correspondiente a su prestación para conocer la fecha exacta de acreditación.

Para evitar confusiones, ANSES recomienda utilizar sus canales oficiales de consulta para verificar tanto la fecha de cobro como el medio por el cual se realizará el pago.

De acuerdo con el cronograma informado para el viernes 11 de septiembre, los principales grupos que cobran durante la jornada son:

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 6 y 7, con bono de $70.000.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: DNI terminado en 3, con bono de $70.000.

Asignación Universal por Hijo: DNI terminado en 3.

Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 3.

Asignación por Embarazo: DNI terminado en 1.

Asignación por Prenatal: DNI terminados en 2 y 3.

Todos los pagos correspondientes a las prestaciones alcanzadas por la movilidad de septiembre contemplan el aumento del 2,11% informado por ANSES.

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