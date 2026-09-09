El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, se refirió a los fondos correspondientes al convenio con ANSES por la Caja de Jubilaciones y aseguró que la provincia ya dispone de los recursos previstos para completar las 12 cuotas acordadas.
Deuda de ANSES con Santa Fe: Olivares explicó cómo cobrarán los fondos de la Caja de Jubilaciones
El ministro de Economía provincial detalló el mecanismo acordado para completar los pagos y señaló que los recursos ya se encuentran disponibles, mientras continúan las conversaciones con el Gobierno nacional.
Según explicó a CyD Noticias, ANSES abonó directamente una de las cuotas, mientras que la provincia busca compensar las 11 restantes mediante fondos de coparticipación. “Hay una falta de comunicación, creemos, me refiero a lo que se está conociendo. En realidad, la provincia ya de hecho lo ha cobrado, ha cobrado los 12 meses en los hechos”, sostuvo.
Cómo se completarían los pagos pendientes
Olivares detalló que el convenio contemplaba 12 cuotas de $10.000 millones cada una. De ese total, los primeros $10.000 millones fueron transferidos directamente por ANSES, mientras que los $110.000 millones restantes serían compensados con la devolución de un anticipo de coparticipación.
El ministro señaló que esta alternativa todavía se encuentra en conversaciones con el Gobierno nacional para avanzar en su formalización. Sin embargo, afirmó que “ya tenemos la disponibilidad de esos recursos”, remarcó.
La discusión de fondo
Más allá del esquema de pagos hacia adelante, Olivares señaló que existe otra discusión vinculada con la actualización de los datos correspondientes a los ejercicios desde 2020 en adelante.
El funcionario también mencionó que este proceso continúa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que hubo una suspensión de plazos. A la vez, destacó que Santa Fe apuesta a alcanzar una solución mediante el diálogo con el organismo nacional.
Asimismo Olivares explicó que las conversaciones entre las provincias y ANSES apuntan a determinar el monto acumulado de los fondos pendientes. “Semana a semana estamos instando para ANSES para poder llevar adelante ese cálculo que hace falta y poder arribar. Creo que la mayoría de las provincias estamos en ese camino de poder arribar a una solución de lo que vendría a llamarse el stock”, afirmó.
En ese sentido, diferenció esa discusión de los fondos correspondientes a las cuotas del convenio. “Acá lo que estamos discutiendo es el flujo hacia adelante que de alguna manera ya lo estamos percibiendo”, concluyó.