#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Calendario

Quiénes cobran este jueves 10 de septiembre y cómo consultar el lugar de cobro

Continúa el calendario de pagos de septiembre. Cobran titulares de Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo. Además, comienzan los pagos de Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad.

Imagen ilustrativa Imagen ilustrativa
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó el calendario de pagos correspondiente a este jueves 10 de septiembre.

Durante la jornada continúa el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (AFH).

A su vez, este jueves comienzan los pagos correspondientes a la Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad.

Todas las prestaciones contempladas en el calendario de septiembre cuentan con el aumento por movilidad del 2,11%.

Billetes Créditos: Manuel FabatiaTodas las prestaciones contempladas en el calendario de septiembre cuentan con el aumento por movilidad del 2,11%. Créditos: Manuel Fabatia

ANSES: quiénes cobran este jueves 10 de septiembre

El cronograma de pagos de este jueves establece las siguientes terminaciones de documento:

Pensiones No Contributivas: titulares con DNI terminados en 4 y 5. Reciben el haber correspondiente más el bono de $70.000.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: titulares con DNI terminado en 2. Cobran el haber más el bono de $70.000.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: titulares con DNI terminado en 2.

Asignación por Embarazo: titulares con DNI terminado en 0.

Asignación por Prenatal: titulares con DNI terminados en 0 y 1.

Asignación por Maternidad: titulares de todas las terminaciones de documento, hasta el 9 de octubre.

El cronograma determina quiénes tienen sus pagos habilitados durante esta jornada, de acuerdo con la prestación y la terminación del documento.

El organismo nacional continúa con el calendario de pagos de julio.Los titulares pueden consultar la fecha exacta y el medio de cobro a través de los canales oficiales de ANSES.

¿Cómo consultar cuándo y dónde cobro?

Los titulares pueden consultar la fecha exacta y el medio de cobro a través de los canales oficiales de ANSES.

Una de las opciones es ingresar al sitio web del organismo y consultar el Calendario de pagos.

También se puede realizar la consulta desde mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, hay que dirigirse a Cobros y seleccionar Consultar fecha y medio de cobro.

Otra alternativa es utilizar la app mi ANSES. En este caso, se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y acceder a Mis datos → Mis fechas de cobro.

Por último, ANSES permite realizar la consulta mediante Atención Virtual. Allí se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar Iniciar atención → Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.

De esta manera, cada titular puede verificar de forma oficial la fecha correspondiente a su prestación y el medio de cobro asignado para septiembre.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Anses
Cronograma de pago Anses
Cronograma de pagos
Gobierno nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro