La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó el calendario de pagos correspondiente a este jueves 10 de septiembre.
Quiénes cobran este jueves 10 de septiembre y cómo consultar el lugar de cobro
Continúa el calendario de pagos de septiembre. Cobran titulares de Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo. Además, comienzan los pagos de Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad.
Durante la jornada continúa el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (AFH).
A su vez, este jueves comienzan los pagos correspondientes a la Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad.
Todas las prestaciones contempladas en el calendario de septiembre cuentan con el aumento por movilidad del 2,11%.
ANSES: quiénes cobran este jueves 10 de septiembre
El cronograma de pagos de este jueves establece las siguientes terminaciones de documento:
Pensiones No Contributivas: titulares con DNI terminados en 4 y 5. Reciben el haber correspondiente más el bono de $70.000.
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: titulares con DNI terminado en 2. Cobran el haber más el bono de $70.000.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: titulares con DNI terminado en 2.
Asignación por Embarazo: titulares con DNI terminado en 0.
Asignación por Prenatal: titulares con DNI terminados en 0 y 1.
Asignación por Maternidad: titulares de todas las terminaciones de documento, hasta el 9 de octubre.
El cronograma determina quiénes tienen sus pagos habilitados durante esta jornada, de acuerdo con la prestación y la terminación del documento.
¿Cómo consultar cuándo y dónde cobro?
Los titulares pueden consultar la fecha exacta y el medio de cobro a través de los canales oficiales de ANSES.
Una de las opciones es ingresar al sitio web del organismo y consultar el Calendario de pagos.
También se puede realizar la consulta desde mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, hay que dirigirse a Cobros y seleccionar Consultar fecha y medio de cobro.
Otra alternativa es utilizar la app mi ANSES. En este caso, se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y acceder a Mis datos → Mis fechas de cobro.
Por último, ANSES permite realizar la consulta mediante Atención Virtual. Allí se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar Iniciar atención → Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.
De esta manera, cada titular puede verificar de forma oficial la fecha correspondiente a su prestación y el medio de cobro asignado para septiembre.