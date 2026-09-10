Calendario

Quiénes cobran este jueves 10 de septiembre y cómo consultar el lugar de cobro

Continúa el calendario de pagos de septiembre. Cobran titulares de Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo. Además, comienzan los pagos de Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad.