El río Paraná presenta una tendencia de recuperación en distintos puntos del tramo argentino. En las estaciones de Santa Fe, Reconquista y Rosario se esperan incrementos durante los próximos días, aunque los valores proyectados permanecerían lejos de los niveles establecidos para alerta y evacuación.
En alza: se espera un repunte del río Paraná en los puertos santafesinos
Según las proyecciones, se anticipa una recuperación en Santa Fe y Reconquista, aunque los registros permanecen lejos de los niveles de alerta y evacuación.
Los registros utilizados como punto de partida corresponden al 8 de septiembre de 2026, con mediciones tomadas a las 00:00. En Santa Fe, la altura fue de 2,47 metros; en Reconquista alcanzó los 2,78 metros y en Rosario llegó a 2,42 metros.
Las proyecciones para los puertos santafesinos
En Santa Fe, el registro del 8 de septiembre se ubicó ligeramente por debajo de la altura media de septiembre, calculada en 2,54 metros para el período 1991-2024. Para el 15 de septiembre, el pronóstico preliminar contempla un mínimo de 2,50 metros, un valor central de 2,93 metros y un máximo de 3,20 metros.
El nivel de alerta para Santa Fe está establecido en 5,30 metros, mientras que el límite de evacuación alcanza los 5,70 metros. Incluso en el escenario máximo previsto para el 15 de septiembre, la altura quedaría más de dos metros por debajo del primer umbral.
Las tendencias correspondientes al 22 de septiembre mantienen una evolución similar. Para esa fecha se proyecta un mínimo de 2,50 metros, un valor central de 2,98 metros y un máximo de 3,20 metros.
En Reconquista, la medición del 8 de septiembre fue de 2,78 metros, prácticamente en línea con la altura media de septiembre, que se ubica en 2,76 metros. Para el 15 de septiembre, el pronóstico establece 2,70 metros como mínimo, 3,05 metros como valor central y 3,40 metros como máximo.
Para el 22 de septiembre, las tendencias en Reconquista proyectan 3,10 metros como mínimo, 3,63 metros como valor central y 3,90 metros como máximo. El nivel de alerta de la estación es de 5,10 metros y el de evacuación, de 5,30 metros.
En Rosario, el nivel registrado el 8 de septiembre fue de 2,42 metros, apenas por encima de la media de septiembre, situada en 2,38 metros. Para el 15 de septiembre, el escenario central prevé 2,63 metros, con un mínimo de 2,20 y un máximo de 2,90 metros.
Las tendencias para el 22 de septiembre ubican a Rosario en 2,30 metros como mínimo, 2,68 metros como valor central y 3 metros como máximo. El nivel de alerta está fijado en 5 metros y el de evacuación en 5,30 metros.
Cómo seguirá el Paraná en otras estaciones
La tendencia ascendente también aparece en otros puntos del tramo argentino. En La Paz, el registro del 8 de septiembre fue de 3,07 metros, frente a una media histórica de septiembre de 3,14 metros. Para el 15 de septiembre se proyectan 3,59 metros en el escenario central y 3,90 metros como máximo.
En Paraná, la medición del 8 de septiembre fue de 2,17 metros y la media histórica para septiembre alcanza 2,24 metros. El escenario central prevé 2,61 metros para el 15 de septiembre y 2,70 metros para el 22 de septiembre.
Más al norte, Corrientes registró 3,34 metros el 8 de septiembre y tiene una proyección central de 3,39 metros para el 15 de septiembre. Para el 22 de septiembre, el escenario central asciende a 3,97 metros.
En Barranqueras, el nivel de partida fue de 3,32 metros. El pronóstico central para el 15 de septiembre alcanza 3,42 metros, mientras que la tendencia para el 22 de septiembre llega a 3,96 metros.
Los valores corresponden a tendencias sobre los niveles medios diarios y tienen carácter preliminar. La información será actualizada el viernes 11 de septiembre de 2026, cuando se publiquen nuevamente los pronósticos a 3 y 11 días.