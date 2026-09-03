Entrevista con el ECAM

El agua no reconoce límites: cómo se prepara el área metropolitana de Santa Fe ante El Niño

La posible llegada de lluvias intensas y crecidas impone la necesidad de coordinar a las localidades de la región. Desde el Ente que las nuclea advierten que una emergencia hídrica no puede resolverse municipio por municipio. La Provincia y la Capital ya declararon la emergencia.