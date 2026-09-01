Santa Fe ciudad

Emergencia hídrica: comenzó a funcionar el Comité Municipal de Gestión de Riesgos

La ciudad comenzó a trabajar con representantes del Concejo y funcionarios municipales para anticiparse a posibles escenarios vinculados al río y las lluvias. El concejal Jorge Fernández destacó la importancia de contar con información oficial para acompañar a los santafesinos.