La ciudad de Santa Fe puso en marcha el Comité Municipal de Gestión de Riesgos, un espacio integrado por concejales de los distintos bloques y funcionarios municipales que tendrá entre sus ejes el análisis de posibles escenarios y la preparación ante situaciones que puedan afectar a la comunidad.
Emergencia hídrica: comenzó a funcionar el Comité Municipal de Gestión de Riesgos
La ciudad comenzó a trabajar con representantes del Concejo y funcionarios municipales para anticiparse a posibles escenarios vinculados al río y las lluvias. El concejal Jorge Fernández destacó la importancia de contar con información oficial para acompañar a los santafesinos.
El primer encuentro tuvo como objetivo presentar formalmente el comité y establecer las primeras líneas de trabajo. Entre los temas considerados aparecen los escenarios vinculados con niveles elevados del río y períodos de lluvias abundantes.
Anticiparse a distintos escenarios
En diálogo con CyD Noticiasm el concejal Jorge Fernández explicó que la reunión inicial tuvo principalmente un carácter de presentación y permitió comenzar a establecer una dinámica de trabajo entre los representantes del Concejo y el Ejecutivo municipal.
En este marco, Fernández valoró la posibilidad de trabajar de manera anticipada ante la llegada del fenómeno de El Niño y destacó la importancia de contar con herramientas para actuar frente a escenarios complejos. “Me parece bien que trabajemos sobre distintos escenarios y que la ciudad se vaya preparando para el peor de los escenarios, el río muy alto y una gran cantidad de lluvias”, sostuvo.
Según explicó, la participación de los concejales también estará orientada a aportar ideas, acompañar el trabajo y realizar un seguimiento de las acciones municipales.
Información oficial para los vecinos
Otro de los aspectos destacados por el edil fue la necesidad de acercar información clara a los vecinos, especialmente ante la circulación de distintas versiones en redes sociales sobre posibles consecuencias de una emergencia hídrica.
“Hay mucha inquietud en muchos barrios de la ciudad de Santa Fe”, afirmó Fernández, quien señaló que el comité puede contribuir a que los representantes políticos cuenten con información oficial para transmitir a la comunidad.
En ese sentido, consideró importante conocer las obras que se están realizando y las que están previstas para cada sector de la ciudad. “Cuando nosotros nos reunimos con los vecinos necesitamos transmitirle, informarle con precisión e información oficial de lo que se va a hacer en cada barrio, de cuáles son las obras que se están emprendiendo y las que se van a emprender”, explicó.
Herramientas para la emergencia
En paralelo al funcionamiento del comité, el Concejo Municipal analiza un mensaje enviado por el Ejecutivo relacionado con la emergencia hídrica y el uso de recursos públicos.
Fernández explicó que el proyecto contempla la posibilidad de modificar determinados procedimientos vinculados con compras y contrataciones para responder ante situaciones que requieran intervenciones inmediatas.
El concejal anticipó que la iniciativa será analizada por los distintos bloques de la oposición y que podría ser tratada en la sesión de este jueves. “Somos responsables desde la oposición y lo vamos a apoyar al intendente porque a veces hay que tomar decisiones y utilizar dinero para hacer contrataciones de bienes y servicios en forma inmediata”, expresó.
Al mismo tiempo, planteó la necesidad de mantener mecanismos de control sobre el uso de los recursos municipales y de evaluar la propuesta junto con los demás concejales.
“No vamos a ser un obstáculo para que tengas herramientas jurídico-administrativas”, sostuvo Fernández, aunque aclaró que la discusión deberá contemplar las condiciones en las que esas facultades serán utilizadas.
De esta manera, el nuevo comité inicia su funcionamiento con el objetivo de abordar de manera conjunta distintos escenarios de riesgo, mientras en el Concejo avanza el análisis de las herramientas que el municipio considera necesarias para afrontar una eventual emergencia hídrica.