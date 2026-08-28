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Santa Fe se prepara ante un posible Niño fuerte: convocaron al Comité Municipal de Gestión de Riesgo

Tras declarar la emergencia, el municipio reunió a concejales, vecinales e instituciones para coordinar acciones. La Provincia confirmó que continuará con las obras y tareas de prevención.

La ciudad prepara medidas preventivas ante el posible aumento de lluvias intensas. Foto: Archivo 2023La ciudad prepara medidas preventivas ante el posible aumento de lluvias intensas. Foto: Archivo 2023
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La ciudad de Santa Fe comenzó a reforzar su estrategia de prevención frente al escenario climático previsto para los próximos meses. Luego de que el municipio declarara la emergencia, se realizó la primera reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgo, un ámbito establecido por ordenanza que busca coordinar las acciones ante posibles situaciones de emergencia.

El encuentro fue encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti y contó con la participación de concejales, representantes de instituciones y organizaciones de la ciudad. También fue convocado el secretario de Protección Civil de la Provincia, Marcos Escajadillo, quien participó de la reunión ampliada.

Durante la jornada se realizó un repaso de las tareas que ya se vienen ejecutando y de las medidas previstas para los próximos meses. El objetivo fue sumar distintas miradas y, al mismo tiempo, avanzar hacia un esquema operativo que permita responder ante eventuales lluvias intensas, crecidas o anegamientos.

“Hoy estamos ya en un proceso de fenómeno del Niño que ya no es de la ciudad de Santa Fe, sino que ya es mundial”, explicó Poletti. Según indicó, los organismos internacionales anticipan una alta probabilidad de un Niño fuerte o muy fuerte entre octubre y noviembre y hasta febrero o marzo.

Prepararse antes de que llegue la emergencia

El intendente remarcó que la situación actual exige poner el foco en la prevención y en la comunicación con los vecinos. En ese sentido, destacó las reuniones que se vienen realizando con vecinales e instituciones y la difusión del Plan de Contingencia Familiar.

“Por más de que queramos que no nos aneguemos, en algún momento, si llueven 200 milímetros y tenemos el río en 5 o 6 metros, va a haber” situaciones que requieran intervención, sostuvo Poletti.

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Para el mandatario, la clave es que la población conozca de antemano cómo actuar frente a una situación de emergencia y que el Estado tenga definidos los mecanismos de respuesta.

“Lo mejor que tenemos que estar es preparados e informados para saber cómo se actúa”, señaló. En esa línea, Poletti pidió que el Comité Municipal de Gestión de Riesgo tenga un funcionamiento práctico y no se convierta solamente en un espacio de discusión política.

“Las emergencias se manejan con operatividad. No podemos hacer teoría en la emergencia”, afirmó. El intendente valoró además la presencia de casi todos los concejales y destacó que durante el encuentro se plantearon distintas propuestas. “Hoy necesitamos ser operativos”, insistió, al remarcar que las respuestas deberán fortalecerse a medida que avance el período de mayor riesgo.

Juan Pablo Poletti. GentilezaPoletti encabezó la primera reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgo.

Qué pasará con las familias en zonas vulnerables

Uno de los puntos centrales de la planificación está relacionado con las familias que viven fuera del anillo de defensa o en sectores expuestos al riesgo hídrico.

Poletti explicó que el municipio ya trabaja en Barranquitas Sur bajo el concepto de “suelo seguro”, con el objetivo de evitar que nuevas viviendas se desarrollen sobre terrenos con riesgo hídrico.

Pero también se prepara un esquema de asistencia para aquellas personas que eventualmente deban abandonar sus viviendas como consecuencia de anegamientos.

“Vamos a dar la asistencia tal cual estamos organizando”, afirmó el intendente. El dispositivo contempla la posibilidad de establecer refugios, puntos de encuentro y, si fuera necesario, centros de evacuados.

La planificación anticipada busca evitar que esas estructuras deban improvisarse frente a una alerta meteorológica. “Esto es lo que no se puede organizar en dos días cuando nos avisen que va a venir una alerta naranja de lluvia de 200 milímetros”, advirtió Poletti.

El municipio sostiene que este trabajo se viene desarrollando desde hace más de un año en conjunto con el Gobierno provincial.

El municipio reunió a concejales e instituciones para coordinar acciones preventivas.El municipio reunió a concejales e instituciones para coordinar acciones preventivas.

Provincia: obras y prevención

Escajadillo destacó el trabajo coordinado entre la Provincia y la Municipalidad de Santa Fe y señaló que desde el año pasado se vienen desarrollando acciones en distintos frentes.

El funcionario provincial explicó que las tareas están concentradas en dos grandes líneas: las medidas estructurales y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta.

Entre las primeras mencionó la limpieza de canales, el alteo de defensas y el fortalecimiento del sistema de bombeo. En particular, remarcó la importancia de contar con los equipos de bombeo de la ciudad en condiciones adecuadas.

Santa Fe necesita todo un equipo de bombeo en las condiciones adecuadas”, señaló Escajadillo. En ese sentido, destacó la decisión del gobernador de sostener las inversiones necesarias para fortalecer las tareas preventivas, tanto en la capital provincial como en municipios y comunas de todo el territorio.

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Un escenario climático cada vez más exigente

Para Escajadillo, el desafío no pasa solamente por una eventual crecida o por un episodio puntual de lluvias, sino por un escenario de mayor variabilidad climática. “Más que faltar, está continuar trabajando”, afirmó al ser consultado sobre las tareas pendientes.

El funcionario sostuvo que las condiciones meteorológicas presentan fenómenos “cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, más violentos”, lo que obliga a profundizar las estrategias de prevención y respuesta.

La experiencia reciente también mostró la dificultad de anticipar con precisión la magnitud de determinados eventos. Por eso, desde los gobiernos municipal y provincial remarcan que la preparación debe comenzar antes de que se active una alerta.

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