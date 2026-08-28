El intendente Juan Pablo Poletti encabezará este viernes, a las 12, la primera reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgos desde la declaración del Estado de Emergencia Hídrica en la ciudad de Santa Fe. El encuentro se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples del Molino Marconetti.
Emergencia hídrica: Poletti reúne este viernes al Comité Municipal de Gestión de Riesgos de la ciudad
Participarán autoridades municipales, concejales y representantes de organismos provinciales y nacionales e instituciones vinculadas a la prevención y respuesta ante emergencias. Será la primera reunión del Comité luego de que el intendente declarara la emergencia hídrica en la ciudad.
La convocatoria forma parte de las medidas adoptadas por el Municipio luego de adherir a la emergencia hídrica declarada por la Provincia, que tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2027. La decisión tiene carácter preventivo y apunta a fortalecer la capacidad de anticipación, coordinación y respuesta de la ciudad frente a los escenarios hidrometeorológicos previstos y la probabilidad de persistencia del fenómeno El Niño durante el período comprendido por la emergencia.
Durante el encuentro se analizará la situación hídrica y climática, se pondrán en común los mecanismos de actuación previstos ante eventuales contingencias y se coordinarán las tareas y responsabilidades de las distintas instituciones que forman parte del sistema de gestión de riesgos.
Una convocatoria amplia
El Comité Municipal de Gestión de Riesgos es presidido por el intendente y constituye un ámbito de coordinación entre las distintas áreas del Municipio y organismos e instituciones con responsabilidades vinculadas a la prevención y actuación frente a emergencias.
Para esta primera reunión, Poletti realizó una convocatoria amplia que incluye a representantes del Concejo Municipal y a funcionarios de las diferentes áreas del Ejecutivo local.
Por parte del Municipio fueron convocados, entre otros, el director de Gestión de Riesgos, Luis Mariano Cabal; el secretario General, Alejandro Boscarol; el secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo; el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi; el secretario de Hacienda y Finanzas, José Serruya; la secretaria de Producción y Empleo, Rosario Alemán; el secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti; y el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero. También participarán responsables de las áreas de Comunicación, Cultura, Proyectos Estratégicos, Desarrollo Municipal, Área Metropolitana y Vinculación Ciudadana e Institucional.
Asimismo, fueron convocados el vicepresidente del Comité Municipal de Gestión de Riesgo y presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, y representantes del cuerpo legislativo de la ciudad.
La reunión contará además con representantes del Instituto Nacional del Agua (INA), Aguas Santafesinas, la Secretaría de Protección Civil de la Provincia, la Empresa Provincial de la Energía, los ministerios provinciales de Obras Públicas y de Gobierno e Innovación Pública, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional.
También fueron convocados representantes de Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Santa Fe, Bomberos, Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Cruz Roja Argentina y Cáritas Santa Fe.
La preocupación
“En esta primera reunión queremos compartir qué se hizo hasta acá, qué se está haciendo y cómo nos preparamos”, anticipó Poletti, antes de la reunión. “También queremos escuchar las propuestas que nos acerquen, para saber qué tiene para aportar cada uno”.
“Tenemos que estar todos juntos, sin diferencias, porque (el fenómeno El Niño) ya es una realidad, puede tardar un mes más, pero sabemos que va a venir”, dijo el intendente.
“Me preocupa que haya un escenario de río alto con abundantes lluvias, fuertes y con 200 milímetros”, dijo Poletti, “porque vivimos en una ‘palangana’, rodeados de agua, con el 70 por ciento de nuestro territorio de agua, así que por más que funcionen las 54 estaciones de bombeo, ese agua hay que extraerla lo más rápido posible, porque vamos a tener barrios anegados durante algunas horas o días. Entonces, nos estamos preparando para ver qué tenemos que hacer con esa gente, si es que tienen que salir de sus hogares; esa es mi principal preocupación”.
“Ya sabemos cómo debemos actuar en ese sentido, pero hay que operativizarlo, quizá a las 2 de la madrugada -ejemplificó-, si caen 200 milímetros de lluvia”, dijo Poletti.
Prevención y coordinación
A partir de la declaración de la emergencia hídrica, el Comité Municipal de Gestión de Riesgos debe funcionar en sesión permanente mientras se mantenga vigente la medida.
El objetivo de la reunión de este viernes será fortalecer la coordinación entre todos los organismos involucrados, mantener un seguimiento permanente de la situación hídrica y climática y establecer las acciones necesarias para que la ciudad esté preparada ante eventuales escenarios de exceso hídrico.