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Emergencia hídrica: Poletti reúne este viernes al Comité Municipal de Gestión de Riesgos de la ciudad

Participarán autoridades municipales, concejales y representantes de organismos provinciales y nacionales e instituciones vinculadas a la prevención y respuesta ante emergencias. Será la primera reunión del Comité luego de que el intendente declarara la emergencia hídrica en la ciudad.