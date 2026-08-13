Diputados completó la sanción de la norma

Santa Fe bajo emergencia hídrica hasta el 30 de abril del año próximo

La herramienta le permitirá al Poder Ejecutivo tener la posibilidad de abreviar tiempos de contratación de obras y para la compra de mercadería. Es ante el fenómeno de El Niño que ya está instalado y que impactará en la provincia con mayor intensidad a partir de octubre.