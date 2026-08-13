Con algunos roces en los discursos, pero sabiendo de lo ineludible del fenómeno de El Niño que se acerca a Santa Fe, la Cámara de Diputados completó la sanción de la norma que declara "hasta el 30 de abril de 2027 en estado de emergencia hídrica a la totalidad del territorio provincial, prorrogable por seis meses más a instancias del Poder Ejecutivo Provincial si subsisten las condiciones tenidas en cuenta para la presente declaración".
Santa Fe bajo emergencia hídrica hasta el 30 de abril del año próximo
La herramienta le permitirá al Poder Ejecutivo tener la posibilidad de abreviar tiempos de contratación de obras y para la compra de mercadería. Es ante el fenómeno de El Niño que ya está instalado y que impactará en la provincia con mayor intensidad a partir de octubre.
La excepción sancionada "tiene como fin agilizar y facilitar la concreción de obras, construcciones, utilización de predios particulares y todo tipo de trabajos públicos que tengan como fin preparar, aliviar y mitigar los efectos y daños que puedan provocarse por los excesos hídricos en todo el territorio provincial".
La declaración de emergencia incluye las situaciones de emergencia ambiental que se deriven eventualmente del problema hídrico y que sean identificadas como tales por el Poder Ejecutivo Provincial.
El mensaje del Poder Ejecutivo había sido aprobado -con reformas- y por unanimidad por el Senado hace siete días. Este jueves, en Diputados, el jefe de la bancada de Unidos, Joaquín Blanco, solicitó tratamiento sobre tablas, sugirió tomar como dictamen la aprobación del Senado. Luego de los discursos, el proyecto también fue votado por unanimidad.
El 29 de junio, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de 13 artículos más el clásico de comunicación al poder administrador. La sanción, en cambio, tiene 19 más el de forma. Entre otros temas incluidos por el Senado está la conformación de una comisión bicameral de seis integrantes. "La Comisión tiene por objeto efectuar el seguimiento de la implementación de la ley, de la utilización del Fondo de Emergencia Hídrica, de las obras y contrataciones realizadas y de los recursos extraordinarios asignados a los municipios".
También el Senado facultó al Ministerio de Obras Públicas como autoridad de aplicación de la Ley Nº 13740, al otorgamiento de subsidios y aportes no reintegrables a municipios y comité de cuencas, mediante procedimientos abreviados que establecerá a tales fines la propia autoridad de aplicación, con el objeto exclusivo de la realización de obras o la adquisición de maquinarias y equipamientos destinados a la mitigación de riesgos hídricos, en el marco de la emergencia.
Por otro lado, la Legislatura incorporó el artículo que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación, con carácter genérico, los inmuebles que se localicen en la zona de ejecución de las obras o sus adyacencias, y facúltase al Poder Ejecutivo a determinar aquellos que sean necesarios expropiar, conforme a os proyectos que se decidan ejecutar para la atención oportuna de la situación de emergencia.
El procedimiento expropiatorio se desarrollará con la siguiente modalidad: Determinado el inmueble a expropiar, el expropiante podrá adquirirlo directamente previa la tasación prevista en el artículo 17 de la Ley Nº 7534, la que se efectuará en un plazo máximo de cinco días; la valuación será notificada al domicilio real del interesado por medios fehacientes, con el objeto de que en un plazo de cinco días manifieste su conformidad o, en su caso, estime fundadamente el monto indemnizatorio pretendido. En el emplazamiento se le solicitará autorización para la toma deposesión del inmueble a expropiar.
En caso de disconformidad con el monto indemnizatorio, y si el propietario denegara la autorización, en caso de urgencia se iniciará el proceso previsto en el artículo 35 de la Ley Nº 7534, sin perjuicio de evaluar la presentación del interesado en el plazo de cinco días, continuar el trámite de avenimiento y, de concretarse el acuerdo, extinguir el proceso expropiatorio.
El otro artículo sumado, apunta a expropiar rutas secundarias de calzada natural provinciales hasta una distancia de diez metros hacia adentro de los predios particulares, a determinar en cada tramo de ruta en particular, según la situación de la vía de comunicación afectada.
Lo que se dijo
Fue José Corral (UCR) el legislador informante por la mayoría quien planteó los informes meteorológicos mundiales que prevén lluvias muy por encima de la normal que provocarán una situación de extremo stress en nuestra geografía. "El fenómeno nos va a afectar" advirtió para recordar otros episodios de Niño que tuvo que atravesar la provincia en los últimos años.
Aseguró que el gobierno viene trabajando para atemperar los efectos del fenómeno y enumeró las herramientas que le da la emergencia.
Desde la oposición, Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) marcó diferencias con la facultad de prórroga que le da la ley al Poder Ejecutivo. Verónica Baró Graf (Frente Renovador) explicó los alcances de un proyecto de ley ingresando para conformar un comité con científicos, técnicos y legisladores para atender la emergencia. A su turno, Marcos Corach (PJ) afirmó que "los vamos a votar porque llega el agua" pero cuestionó algunas políticas del gobierno actual en la materia. "Hay problemas como consecuencia de no realizar algunas obras que tenían créditos externos", marcó. No dejó de señalar que esta es la séptima emergencia que tendrá el Ejecutivo.
Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) también votó a favor pero señaló diferencias con la decisión de impulsar obras para los Juegos Sudamericanos y plantó obras no concretadas en la zona de La Capital. Hubo réplicas desde el oficialismo a través de los radicales Martín Rosúa, Marcelo González y Jimena Senn.
Finalmente fueron los socialistas Rubén Galassi y Joaquín Blanco los que cerraron el debate. El primero recordando que los primeros responsables en materia de defensa civil son los gobiernos locales, es decir los municipios y también repasó obras realizadas en los últimos años.
Blanco, en tanto, pasó revista de los evacuados durante los últimos Niños y dijo que los sucesivos gobiernos han ido mejorando la gestión en materia de prevención hídrica. No dejó de mencionar que incluso el gobierno nacional ha convocado a las provincias por este tema. "La ley es prepararnos para un evento que todos sabemos que va a llegar", afirmó.
Fondo
La ley además crea la cuenta especial "Fondo de Emergencia Hídrica" en la órbita del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.
Los recursos son fondos asignados presupuestariamente o por modificaciones que realice el Poder Ejecutivo para tales fines; aportes del Tesoro Nacional otorgados especialmente para el cumplimiento de los fines previstos en ley; y todo otro aporte económico que se obtenga con destino al cumplimento de la norma.