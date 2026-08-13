La Cámara de Diputados de Santa Fe sancionó este jueves la ley que declara la emergencia hídrica en todo el territorio provincial hasta el 30 de abril de 2027. La iniciativa fue tratada rápidamente sobre tablas y recibió el respaldo de los distintos bloques.
Sobre tablas
Santa Fe: Diputados sancionó la emergencia hídrica
La Cámara Baja hizo suyo el dictamen votado siete días atrás por el Senado. Será hasta el 30 de abril. Hubo críticas de la oposición pero votaron favorablemente.
Cámara de Diputados de Santa Fe. Crédito: Archivo El Litoral
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Diputados hizo suyo el dictamen aprobado una semana atrás por el Senado, que contempla un fondo de $10.000 millones, recursos extraordinarios para municipios y comunas y una comisión bicameral para seguir la implementación de la emergencia, las obras y las contrataciones.
José Corral fue la voz del oficialismo durante el tratamiento. Desde la oposición, el acompañamiento fue mayoritario, aunque con críticas planteadas especialmente por el justicialista Marcos Corach y la representante de Vida y Familia, Natalia Armas Belavi.
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