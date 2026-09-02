Como informó oportunamente El Litoral, tras declarar la emergencia hídrica (Decreto Nº 00070/2026), la Municipalidad de Santa Fe remitió al Concejo local un mensaje donde le solicitó autorización a quedar facultado para realizar las contrataciones directas y compulsas de precios necesarias. El objetivo: atender el impacto del fenómeno de “El Niño”.
Erogaciones directas por "El Niño": el tema se trataría este jueves, pero el debate ya empezó
El municipio pidió autorización al Legislativo a realizar contrataciones directas para atender la emergencia hídrica. Las modificaciones del Presupuesto actual y la información detallada, los puntos que pueden dividir aguas.
Lo que busca el gobierno local es contar con una herramienta administrativa (adquirir bienes y servicios de forma directa) y evitar los engorrosos tiempos que demanda elaborar una licitación pública. Este jueves 3 de septiembre, el Deliberativo sesionará y, ante la premura de los tiempos, llegaría al recinto para su tratamiento este mensaje.
Hay otro elemento, que quizás sea el que más podría dividir las aguas entre el interbloque oficialista y el arco opositor legislativo. La posibilidad de hacer modificaciones del Presupuesto Municipal 2026 -vigente- cuyas partidas ya están asignadas a las áreas correspondientes.
El Ejecutivo pidió visto bueno para poder realizar modificaciones presupuestarias con el fin de “atender erogaciones derivadas de las contrataciones y demás medidas, en el marco de la emergencia hídrica, aún cuando impliquen superar los límites o previsiones establecidos en el Presupuesto 2026".
A su vez, la administración local a cargo de Juan Pablo Poletti se compromete a enviar al Concejo “dentro de los 45 días de finalizada la Emergencia Hídrica, un informe detallado con todas las contrataciones y modificaciones presupuestarias efectuadas”. Este es el otro elemento que podría generar rispideces políticas.
Qué dijo Poletti
En el marco de la primera reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgos, el primer mandatario capitalino dijo, en declaraciones a la prensa, que “todos los pronósticos indican, desde octubre-noviembre hasta febrero-marzo de 2027 un fenómeno de ‘El Niño’ fuerte a muy fuerte”, puso en contexto.
“Si llueven 200 milímetros y tenemos el río en 5 metros o más, los problemas inevitablemente aparecerán; por eso debemos estar preparados y con todas las herramientas disponibles para actuar correctamente. Nos estamos preparando desde hace más de un año junto al Gobierno provincial”, insistió el intendente.
Si bien Poletti no aludió al mensaje remitido al Concejo, en los fundamentos se resalta la necesidad -ante un escenario de crisis hídrica- de poder adquirir de forma inmediata bienes, contratar servicios y readecuar con modificaciones el Presupuesto actual por vía excepcional (dada por la emergencia) en función de la premura de los tiempos.
Desde el oficialismo
El Litoral realizó un sondeo de consultas sobre qué se opina en el Concejo sobre el tratamiento del proyecto legislativo en ciernes.
La edila María Beatriz “Titi” Barletta, del interbloque oficialista “Unidos”, dijo: “Como concejala del Dr. Poletti, considero que lo importante acá son los vecinos; llegar a tiempo, darles respuestas, estar cerca siempre, como lo plantea el intendente, y para eso es importante esta herramienta”.
“Se viene trabajando en una ciudad preparada desde que asumimos en diciembre de 2023, junto al Gobierno provincial. A eso la ciudadanía lo debe tener en claro. Este pedido es idéntico al aprobado por unanimidad en la Legislatura provincial la semana pasada, y es necesario que se apruebe para afrontar ‘El Niño’”, enfatizó Barletta.
Desde la oposición
Desde dos sectores del arco opositor en el Concejo pusieron algunas dudas sobre un aspecto de la “letra chica” del mensaje. El concejal Jorge Fernández (Bloque PJ), valoró en diálogo con CyD trabajar en conjunto con el Ejecutivo ante esta crisis.
“Queremos que la ciudad esté preparada ante el peor de los escenarios, con los ríos altos y precipitaciones intensas. Al comité venimos a aportar ideas y sugerencias”, aseguró el legislador local.
Trascartón, aludió al mensaje en cuestión, que como se dijo, apunta a otorgarle al municipio excepcionalmente la facultad de “saltear” los procedimientos legales en el caso de las compras directas y de las licitaciones públicas. Particularmente hizo hincapié en las modificaciones presupuestarias.
“Lo que más preocupante nos resulta es la autorización para disponer de partidas presupuestarias que ya tienen un fin. No somos muy partidarios de las emergencias. Ya le dimos una emergencia hídrica a la Intendencia apenas asumió (la actual gestión), pero nunca rindieron cuentas: no hicieron nada”, fustigó.
Después completó la idea: “Si se hubiese utilizado aquella emergencia como herramienta jurídico-administrativa para ejecutar las obras que servirían hoy para mitigar el fenómeno del Niño, estaríamos satisfechos. Pero de esa emergencia, nunca rindieron las cuentas debidamente; y ahora piden otra emergencia”.
“Cheque en blanco”
“Vamos a apoyar el mensaje porque en lo que son contrataciones de bienes y de servicios en forma inmediata. No seremos un obstáculo -añadió Fernández-. Pero eso no quiere decir que daremos un ‘cheque en blanco’. Estaremos muy atentos a qué hace el municipio con el dinero de los santafesinos” si se aprueba este mensaje.
En una línea bastante similar, la concejala Violeta Quiroz (Mesas de Trabajo - FR), adelantó que está de acuerdo con acompañar este pedido de autorización en el marco de la emergencia hídrica, puesto que el municipio debe tener las herramientas para actuar rápido.
“Sin embargo, una cosa es actuar de forma rápida ante la crisis hídrica, y otra dar un cheque el blanco. ¿Por qué? Porque el proyecto de Poletti pide autorización para modificar el Presupuesto Municipal vigente, sin los límites establecidos por normativa”.
Para la edila hay un agravante más: “Según el mensaje, recién nos van a informar a los concejales todo lo que se hizo con esta vía excepcional cuando termine la emergencia. En limpio: el Concejo se enterará de todo cuando ya todo esté hecho y nada se pueda corregir”.
En este sentido, adelantó Quiroz que insistirá con que la información detallada sea remitida mientras la emergencia hídrica esté vigente, y no al final. “No le estamos poniendo un freno a la actual gestión municipal, esto debe quedar claro. Sólo estamos solicitando que la información se nos dé en tiempo real”, cerró.