Se preparan para El Niño

Colastiné Sur: vecinos limpiaron canales y reforzaron defensas ante el temor de una nueva inundación

La comunidad de uno de los sectores más expuestos de la ciudad comenzó a tomar medidas preventivas por cuenta propia mientras coordina asistencia del Estado. La memoria de las crecientes, especialmente la última de 2015-16, vuelve a ocupar un lugar central. “Tenemos que estar organizados antes de que llegue el agua. No podemos empezar a pensar qué hacemos cuando ya estamos inundados”, plantea la vecinalista Marcela Fernández.