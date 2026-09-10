Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Autopista Santa Fe - Rosario
Desde elKM 117a KM 122, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras - Circular con precaución
RN A012: restricción para camiones
El tránsito pesado tiene restringida la circulación por la RN A012 entre la RN 1V09 y la RN 34. La única excepción corresponde a los camiones que se dirigen al Parque Industrial de Roldán, que deben ingresar por A012 y RN 1V09.
El tránsito liviano puede circular desde la RN 1V09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.
RN A012 y RN 34: corte total y desvíos
Continúa el corte total en la intersección de la RN A012 con la RN 34, debido a las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Los vecinos del barrio ubicado al norte de la A012 deben utilizar el camino alternativo paralelo a la ruta, habilitado únicamente para vehículos livianos.
Para quienes viven al sur de la A012, el ingreso y egreso se realiza por la banquina habilitada sobre la ruta, también solo para vehículos livianos.
RN A012: trabajos y cortes en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires
Se realizan trabajos de reparación de calzada en el intercambiador de la RN A012 y la Autopista Rosario-Buenos Aires. Habrá cortes progresivos en distintos sectores, según el avance de las obras. Los desvíos estarán señalizados con cartelería y banderilleros. Se recomienda circular con precaución y prever demoras.
Puente Carretero
Nuevos desvíos de tránsito en la zona del acceso al Puente Carretero. Con la habilitación de la calzada recientemente reconstruida de la Ruta Nacional 11, todo el tránsito será trasladado hacia ese sector.
La circulación se realizará con un carril por sentido, desde la zona del Automóvil Club hasta el cruce del cantero central.
De esta manera, quienes circulen desde Santo Tomé hacia Santa Fe serán desviados hacia la calzada recientemente intervenida (calzada norte). Por el mismo sector, pero en sentido contrario, circularán quienes se dirijan desde Santa Fe hacia Santo Tomé. El tramo funcionará, por lo tanto, con doble sentido de circulación y un carril habilitado para cada mano.
Cambios en los accesos a Circunvalación
Como consecuencia de los trabajos, también quedará inhabilitada la salida hacia Circunvalación Sur. Quienes necesiten acceder deberán continuar por los desvíos señalizados en el sector, utilizando los rulos de enlace previstos para retomar hacia Circunvalación Sur.
Además, para quienes circulen por Circunvalación en sentido norte-sur, estará cerrada la rampa habitual de ingreso a Santa Fe ubicada en este sector. En ese caso, deberán continuar por Circunvalación e ingresar a la ciudad por Av. 27 de Febrero.