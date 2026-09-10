El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

De esta manera, quienes circulen desde Santo Tomé hacia Santa Fe serán desviados hacia la calzada recientemente intervenida (calzada norte). Por el mismo sector, pero en sentido contrario, circularán quienes se dirijan desde Santa Fe hacia Santo Tomé. El tramo funcionará, por lo tanto, con doble sentido de circulación y un carril habilitado para cada mano.